С праздником Курбан-Байрам 2026: когда, сколько дней отдыхаем, открытки и поздравления

Курбан-Байрам – один из двух главных праздников в исламе – наступит совсем скоро. Представим открытки с праздником. Расскажем, какого числа Курбан-Байрам в 2026 году и как поздравить мусульманина.

Праздник Курбан-Байрам, помимо Ураза-Байрам, относится к числу двух главных праздников мусульман. Иначе его называют Ид аль-Адха, или Праздник жертвоприношения. Это также праздник завершения хаджа. Верующие в этот день вспоминают поступок пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву собственного сына, и лишь в последний момент Аллах заменил его на барашка. Так Ибрахим прошел испытание веры.

Когда Курбан-Байрам 2026?

Праздник этот не имеет постоянной даты. Его отмечают через 70 дней после второго главного праздника мусульман – Ураза-байрама, то есть на десятый день месяца Зуль-хиджа по исламскому календарю.

В 2026 году начало Ид аль-Адха приходится на время после заката солнца 26 мая (понедельник). Главные же торжества, в том числе и праздничный намаз, состоятся 27 мая (вторник).

Сразу после Курбан-Байрама наступают Дни ат-Ташрик – тоже праздничные дни. Таких дней три. В 2026 году Дни ат-Ташрик начнутся 28 мая и завершатся 31 мая.

Курбан-Байрам 2026: открытки

На праздник Курбан-Байрам верующие могут поздравить друг друга красивыми открытками или картинками, посвященными празднику Ид аль-Адха. Такие открытки можно легко найти и бесплатно скачать в интернете. Картинки на Курбан-Байрам стали иллюстрациями и к этой статье.

Поздравления на Курбан-Байрам

Как поздравить мусульманина с праздником Курбан-Байрам? Такой вопрос часто возникает в праздник Ид аль-Адха.

Последователи ислама, чтобы поздравить друг друга с наступлением Курбан-байрама, произносят фразу на арабском языке – "Ид мубарак". На русский она переводится "С праздником".

Кроме того, в день Ид аль-Адха часто говорят так: "Иду-кум мубарак". Эти слова в переводе с арабского обозначают "Да будет благословенен ваш праздник".

Еще один вариант поздравления – "Ид аль-Адха мубарак". Это значит "Благословенен праздник жертвоприношения".

Чтобы поздравить с совершением хаджа, исповедующие ислам произносят "Хаджжука макбуля" – "Да будет твой хадж принят". Можно также сказать "Таккаббаля-Ллаху минк". Перевод этой фразы – "Да примет Аллах от тебя".

Чтобы поздравить верующих в России, как правило, используются такие слова: "С Праздником жертвоприношения", "С праздником Курбан-байрам" – а можно сказать просто "С праздником". Кроме того, мусульмане поздравляют друг друга и перечисленными выше арабскими фразами.

Затем исповедующие ислам желают друг другу всего самого лучшего: благословения, добра и мира, здоровья и радости. Еще одно важное пожелание – чтобы жертва на Курбан-Байрам была принята Всевышним.

Сколько дней отдыхаем на Курбан-Байрам?

Праздник Курбан-Байрам в странах и регионах, где большинство жителей исповедуют ислам, обычно становится нерабочим выходным днем.

Кроме того, так как Курбан-Байрам принято отмечать несколько дней, как правило, нерабочими объявляются и следующие за ним дни.

В России в СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне выходными в связи с Курбан-Байрамом объявлены 27, 28 и 29 мая – среда, четверг и пятница. Таким образом, вместе с субботой и воскресеньем, жители этих республик отдохнут пять дней.

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии выходным будет только 27 мая.

В Азербайджане нерабочими будут пять дней. По решению Кабмина, 27 и 28 мая будет отмечаться Гурбан байрамы. Кроме того, 28 мая в Азербайджане День независимости. Из-за наложения двух праздников 29 мая также становится выходным.