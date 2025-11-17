Вестник Кавказа

Переговоры по стратегической стабильности пока невозможны – МИД РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Рябков заявил, что речи о переговорах по стратегической стабильности пока не идет. При этом он подчеркнул, что в дальнейшем это необходимо будет сделать.

На данный момент вопрос о проведении переговоров по стратегической стабильности не стоит. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Сейчас ни о каких переговорных столах вообще, в принципе, речи быть не может. Но когда-нибудь мы будем говорить о том, что именно нужно сделать, чтобы Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также и Французская Республика в этом процессе участвовали"

– российский дипломат

В интервью, размещенном на сайте ПИР-Центра, он поведал также, что РФ обеспокоена происходящим с ядерными потенциалами ближайших союзников США в Европе – Великобритании и Франции.

Он отметил, что в этих странах есть программы модернизации как с точки зрения носителей, так и с точки зрения боезарядов.

"У Парижа есть идеи выступить вскоре с обновленной ядерной доктриной, и мы будем смотреть, что там может быть написано в этом документе. Поэтому для нас очевидно, что любой процесс диалога по стратегической стабильности, который может последовать когда-то в дальнейшем, в обязательном порядке должен учитывать эти обстоятельства"

– замглавы МИД РФ

