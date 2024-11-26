Подземный тоннель или вантовый мост могут построить в Тырныаузе

В Кабардино-Балкарии рассматривают несколько вариантов улучшение селезащитной инфраструктуры в городе Тырныауз. Может быть построен новый мост или подземный тоннель для автомобилистов.

В Тырныаузе в КБР ученые, инженеры и власти заняты поиском оптимального решения по модернизации селепропускной и транспортной систем.

"В настоящий момент подготовлено около 10 возможных концепций. По транспортной инфраструктуре среди вариантов - строительство тоннеля под лотком либо наведение нового моста, в том числе, возможно, вантовой конструкции"

– глава КБР Казбек Коков

Кроме того, альтернативная асфальтированная дорога будет проложена параллельно по левому берегу реки Баксан.

Также он рассказал о планах по улучшению системы защиты от селей, рассматривается расширение селепропускного канала, многократное усиление его конструкции, увеличение, "с запасом, пропускной способности".

"В ближайшее время определим наиболее подходящие решения, после чего приступим к соответствующим работам"

– Казбек Коков

В июле на Тырныауз обрушилось два селевых потока, не исключено повторение схода селей. В городе введен режим ЧС.