Подземный тоннель или вантовый мост могут построить в Тырныаузе

В Тырныаузе в КБР ученые, инженеры и власти заняты поиском оптимального решения по модернизации селепропускной и транспортной систем.
"В настоящий момент подготовлено около 10 возможных концепций. По транспортной инфраструктуре среди вариантов - строительство тоннеля под лотком либо наведение нового моста, в том числе, возможно, вантовой конструкции"
– глава КБР Казбек Коков
Кроме того, альтернативная асфальтированная дорога будет проложена параллельно по левому берегу реки Баксан.
Также он рассказал о планах по улучшению системы защиты от селей, рассматривается расширение селепропускного канала, многократное усиление его конструкции, увеличение, "с запасом, пропускной способности".
"В ближайшее время определим наиболее подходящие решения, после чего приступим к соответствующим работам"
– Казбек Коков
В июле на Тырныауз обрушилось два селевых потока, не исключено повторение схода селей. В городе введен режим ЧС.