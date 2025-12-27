Миротворчество Трампа, раскол США и Европы, войны на Ближнем Востоке и Азии. Чем запомнился 2025 год?

2025 год прошел под знаком миротворчества - либо попыток достичь мира в многолетних конфликтах.

Уже в ноябре 2024 года было известно, что в США - новый президент, Дональд Трамп, и он собирается урегулировать все конфликты в мире, в первую очередь украинский конфликт. Придя к власти, Трамп этим и занялся. Республиканец хотел поставить рекорд решенных конфликтов, миря Россию с Украиной, Палестину с Израилем, Камбоджу с Таиландом, Иран с Израилем.

Однако реальность оказалась гораздо суровее. Боевые действия на Украине продолжаются, а перемирие в Газе уже много раз нарушалось. Это, конечно, не умаляет заслуг 47-го президента США. Меньше чем за год состоялись переговоры МИД России и США в Саудовской Аравии и Турции. 15 августа Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным, а в Стамбуле прошли три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины.

Параллельно с этим Трамп пытался найти общий язык с Киевом и Европой. Первый опыт встречи с Зеленским в феврале оказался неудачным и кончился перепалкой в Белом доме. Однако с течением времени американский президент сумел "приструнить" украинского коллегу, и точек соприкосновения становилось все больше. Европу Трамп поначалу игнорировал, однако сразу после Анкориджа принял лидеров ведущих стран ЕС и Британии и договорился с ними о выработке гарантий безопасности для Украины.

При этом, весь 2025 год эксперты и политики из Западной Европы выражали обеспокоенность поведением главной страны НАТО. Руководители Франции и Германии считают, что ЕС больше не может полагаться на американские гарантии безопасности, и поддержка Трампом правых партий представляет угрозу для мейнстрима. Нацеленность республиканской администрации на смену режимов в Европе доказывает речь Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции и обновленная Стратегия национальной безопасности США.

Несмотря на миротворческий настрой одного из главных центров силы, не только в Восточной Европе не наступил мир, но и обострилась конфронтация в других частях света. В мае Индия схлестнулась в военном конфликте с другой ядерной страной Пакистаном, затем Камбоджа столкнулась с Таиландом. В середине июня произошла 12-дневная война Израиля с Ираном, в ходе которой пострадали иранские ядерные объекты, гражданская и военная инфраструктура, причем к атакам подключились США, за что получили от иранцев удары по своей базе в Катаре.

На Ближнем Востоке весь год происходили большие трансформации. Смена власти в Сирии, случившаяся еще в декабре, ослабила позиции Ирана. Как следствие, Израиль весь год давил на ХАМАС и "Хезболлу" в Палестине и Ливане. Единственной более или менее сопротивляющейся Израилю силой в "Оси сопротивления" остались хуситы. Ослабив одного врага, Израиль получил другого. Турция стала ведущим центром влияния в Сирии. Анкара начала создавать военные базы, а ЦАХАЛ ответил бомбардировками Дамаска и других сирийских городов. Противостояние Турции и Израиля нарастает из-за Газы и Сирии, а также из-за попыток Израиля укрепить альянс с Грецией и Кипром.

Свержение Башара Асада было воспринято на Западе как признак ослабления влияния не только Ирана, но и России. Однако новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа не спешит рвать нити связей с Москвой и выдворять российских военных. Он даже нанес визит в Кремль, причем до поездки в Вашингтон. Аш-Шараа весьма преуспел в своей внешней политике, заручившись поддержкой главных центров силы - России, Турции, США, Евросоюза. Однако страна от этого не стала более единой и по факту еще пребывает в состоянии гражданской войны. Свидетельствами этому стали столкновения сирийской армии с алавитами и друзами и отсутствие сделки об интеграции курдов.

Палестино-израильский конфликт как минимум дважды шел на спад в этом году. Первый раз в январе - когда перемирия достигла администрация Байдена, но при активном участии спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Второй раз - в октябре, когда состоялся саммит в Шарм-эш-Шейхе. Трамп, лидеры Турции, Египта и Катара поставили подпись под декларацией о режиме прекращения огня. Частью сделки должна была стать деоккупация Газы Израилем и разоружение ХАМАС, однако соглашение до сих пор не реализовано. Качественными изменениями в палестино-израильском конфликте стали расширение круга стран, признавших Палестину, в основном за счет государств Европы, и усиление международной изоляции Израиля.

На Южном Кавказе больших катаклизмов не наблюдалось, страны двигались по маршрутам уже запущенных процессов. Охлаждение между Грузией и Евросоюзом продолжается. "Грузинская мечта" побеждает на новых региональных выборах и не намерена идти на уступки по скандальным законам.

Правительство Никола Пашиняна в течение года старалось усилить связи с Евросоюзом, не вызывая при этом больших возражений со стороны Москвы. Пашинян начал борьбу с внесистемной внутренней оппозицией в лице поддерживающих националистов представителей церкви и бизнесменов.

Азербайджан в течение года продолжал многовекторную политику. Инцидент с разбившимся в Казахстане самолетом AZAL внес определенные коррективы в российско-азербайджанские контакты, но после саммита СНГ в Душанбе президентам Владимиру Путину и Ильхам Алиеву удалось найти выход выйти из кризиса.

Серьезными изменениями на Южном Кавказе стоит считать парафирование текста мирного договора Азербайджана и Армении, произошедшее в Вашингтоне 8 августа, запуск грузоперевозок в Армению через Азербайджан и новый проект организации наземного сообщения между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой АР через Армению, получивший название "Маршрут Трампа".

Из других важных событий можно выделить торговую войну, которую Трамп в начале своего правление пытался развязать против Европы и Китая. В итоге с Евросоюзом он договорился, обязав его покупать американскую нефть на миллиарды евро, а против Поднебесной идти в лобовую атаку президент США не решился, встретился с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее и договорился о совместной работе для решения двусторонних проблем в торговле и финансах. Против России Трамп тоже пытался использовать финансовую дубинку, и США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Однако на прогресс украинского урегулирования эти меры всерьез не повлияли.