Академии наук Азербайджана исполнилось 80 лет: чем занимаются ученые

В этом году Национальная Академия наук Азербайджана празднует свой 80-летний юбилей. На днях поздравить академиков с праздником пришел президент Азербайджана Ильхам Алиев, который рассказал об и истории академии и задачах, которые сегодня стоят перед учеными.

История академии

В 1945 году азербайджанский филиал АН СССР был преобразован в Академию наук Азербайджанской ССР. Хотя все эти годы Азербайджан жил при различных общественно-политических строях, здесь неизменно уделяли внимание развитию науки. По инициативе Гейдара Алиева с 1970-х сотни тысяч представителей азербайджанской молодежи направлялись в ведущие вузы СССР, что укрепило интеллектуальный потенциал республики.

После возвращения Гейдара Алиева к власти его первая встреча с представителями азербайджанской интеллигенции, азербайджанской общественностью состоялась в 1993 году именно в Национальной Академии наук. Тем самым он заявил о приоритетах независимого, обновляющегося Азербайджана

- Ильхам Алиев

В те годы финансовые возможности были ограниченными, поскольку Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой, вызванной оккупацией и необходимостью принять около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, но деньги на науку все равно выделялись.

Над чем сегодня работает академия?

Развитие любой страны определяют не природные ресурсы, а интеллектуальный потенциал общества, развитие науки, поэтому одной из ключевых задач ученых стало технологическое развитие. Среди его направлений Ильхам Алиев назвал широкомасштабное внедрение цифровизации, искусственный интеллект, кибербезопасность и оборонную промышленность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оборонка

В течение последних лет в Азербайджане не жалеют средств на развитие оборонной промышленности. Сейчас здесь начали производить многие виды беспилотных летательных аппаратов, а недавно эту сферу открыли и для частных компаний.

Мы, предоставляя лицензии, привлекли сюда частный сектор… Мы уже экспортируем такую продукцию во многие страны. Поставлена задача создать серьезный промышленный кластер в этой сфере, чтобы удовлетворить как внутренний спрос, так и экспортировать продукцию

- президент Азербайджана

Энергетика

Азербайджанские учетные также работают над созданием возобновляемых видов энергии. Только в Карабахе и Восточном Зангезуре за последние 5 лет было построено более 30 гидроэлектростанций общей мощностью более 300 мегаватт; запускаются солнечные и ветряные электростанции. К 2030 году генерирующая мощность солнечных, ветряных и гидроэлектростанций должна достичь 6 тысяч мегаватт.

В Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся геологоразведочные работы - с использованием современных технологий проводятся спутниковые исследования, зондирование. Природные ресурсы, в том числе нетрадиционные нефтяные месторождения, во многих случаях обнаруживаются дистанционно.

У нас богатейшие природные ресурсы – месторождения золота, серебра, меди, полиметаллов. Их открытие, разведка, разработка принесут большую пользу, приведут к созданию большого количества рабочих мест в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах.

- Ильхам Алиев

История и лингвистка

Он также заметил, что азербайджанский народ жил и живет на обширном географическом пространстве, во многих странах. Жили азербайджанцы и в Армении, но были изгнаны, однако, президент выразил уверенность, что азербайджанцы вернуться туда.

Возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство. Мы должны вернуться на свои исторические земли – не на танках, а на автомобилях

- президент Азербайджана

Поэтому, по его словам, есть потребность в большом количестве трудов, исследующих историю Азербайджана, а также богатый азербайджанский язык, который сегодня является родным для 50 млн человек. Президент призвал ученых-лингвистов уделять больше внимания этому вопросу.