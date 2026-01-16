Грузия закупила у РФ почти 1 мдрд кВт/ч электроэнергии в 2025 году

В 2025 году доля российского экспорта электроэнергии в общих объемах закупок Грузии составила 27%. Россия остается главным энерго-партнером, поставившим Грузии почти 1 мдрд кВт/ч.

Главным иностранным поставщиком электроэнергии в Грузии в 2025 году стала Россия. Грузинский импорт в минувшем году увеличился на 27%, составив 971 млн кВт/ч, о чем рассказали местные медиа.

Потребление электричества в Грузии возросло до 14,9 млрд кВт/ч (+3%) за год, в то время как выработка электричества сократилась до 13,8 млрд кВт/ч (-3%), согласно данным грузинской компания-оператора электроэнергетического рынка ESCO.

Ранее сообщалось о росте потребления электроэнергии на фоне легализации добычи криптовалюты.