Вестник Кавказа

Грузия закупила у РФ почти 1 мдрд кВт/ч электроэнергии в 2025 году

Грузия закупила у РФ почти 1 мдрд кВт/ч электроэнергии в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году доля российского экспорта электроэнергии в общих объемах закупок Грузии составила 27%. Россия остается главным энерго-партнером, поставившим Грузии почти 1 мдрд кВт/ч.

Главным иностранным поставщиком электроэнергии в Грузии в 2025 году стала Россия. Грузинский импорт в минувшем году увеличился на 27%, составив 971 млн кВт/ч, о чем рассказали местные медиа.

Потребление электричества в Грузии возросло до 14,9 млрд кВт/ч (+3%) за год, в то время как выработка электричества сократилась до 13,8 млрд кВт/ч (-3%), согласно данным грузинской компания-оператора электроэнергетического рынка ESCO.

Ранее сообщалось о росте потребления электроэнергии на фоне легализации добычи криптовалюты.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.