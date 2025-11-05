Суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу о крушении танкеров в Керченском проливе

Суд вышестоящий инстанции оставил без изменения решение о взыскании более 400 млн рублей с владельцев танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", а также страховых компаний.

Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, согласно которому арендаторы, владельцы, а также страховые компании обязаны выплатить 404 млн рублей по делу о крушении танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе.

Согласно решению суда, большая часть суммы – около 400 млн рублей – должна быть выплачена страховыми компаниями – "Абсолют страхования" и ВСК.

Судебное разбирательство было инициировано "Морспасслужбой", которая таким образом стремилась компенсировать расходы на проведение работ по ликвидации последствий разлива мазута.

Отметим, что гораздо более крупный по компенсации иск предъявил летом Росприроднадзор. Ведомство потребовало от владельцев танкеров свыше 80 млрд рублей через суд.