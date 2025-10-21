Крупный пожар в Ростове-на-Дону: горит склад

Пожарный поезд и катер привлекли МЧС для ликвидации крупного пожара на складе в Ростове-на-Дону. Есть угроза распространения огня.
В центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар на территории складского комплекса. Площадь возгорания составляет около 1 тыс кв метров, информирует пресс-служба ГУ МЧС.
В ликвидации возгорания участвуют 45 сотрудников пожарно-спасательной службы, задействовано 22 технических средства. В МЧС отметили, что существует угроза расширения площади пожара.
"Город Ростов-на-Дону, улица Привокзальная, 4, поступила информация о пожаре в трехэтажном складском помещении. Площадь пожара одна тысяча квадратных метров, есть угроза распространения"
– МЧС
Информации о пострадавших пока не поступало. В МЧС для ликвидации огня используют пожарный поезд и катер.