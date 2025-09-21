Под Астраханью пылает склад с пластиковыми трубами

Сегодня утром в Наримановском районе Астраханской области вспыхнул склад, на котором хранились пластиковые трубы – за короткое время огонь охватил площадь в 12 тысяч квадратных метров, огонь тушат подразделения спасателей.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Наримановский район, п. Трусово… Установлено, что возгорание произошло в складском помещении, где предварительно хранятся пластиковые трубы. Площадь пожара составляет 12 тыс кв м"

- МЧС России

Огонь распространяется очень быстро – этому способствует высокая пожарная загрузка внутри здания, отметили спасатели, передает "Интерфакс".

Тушением огня заняты 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. К месту также направлен пожарный поезд, - говорится в сообщении.

Причины возгорания будут установлены после его ликвидации, сведений о пострадавших пока не поступало.