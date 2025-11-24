Посольство Эстонии откроется в Армении в 2026 году

Глава МИД Армении созвонился в четверг с эстонским коллегой. В ходе беседы министры обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Эстония приняла решение открыть посольство в Армении в 2026 году. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил во время телефонного разговора с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

В сообщении, распространенном 27 ноября МИД Армении, сказано, что Мирзоян выразил удовлетворение этим важным решением Эстонии. Он отметил, что оно свидетельствует о прочных партнерских отношениях, сложившихся между двумя странами, и о взаимной заинтересованности в их дальнейшем углублении.

Руководители внешнеполитических ведомств также коснулись вопросов реализации конкретных программ, направленных на продвижение амбициозной повестки дня Армения-ЕС.

Кроме того, они обменялись мнениями в связи с предстоящими мероприятиями и поговорили о сотрудничестве в борьбе с гибридными угрозами.