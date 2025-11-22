Вестник Кавказа

Армения впервые стала членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Армения впервые стала членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
© Фото: МИД Армении
Сегодня Республика Армения впервые вошла в состав Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее о своем избрании в состав комитета сообщил Азербайджан.

Республика Армения впервые стала членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает МИД Армении.

В ведомстве уточнили, что событие произошло сегодня, на 25-й сессии Генассамблеи стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Она проходила в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

В министерства добавили, что в туре выборов на вакантные места за кандидатуру Армении проголосовали 105 стран из 161.

Ранее сегодня в состав Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО вошел Азербайджан.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.