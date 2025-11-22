Сегодня Республика Армения впервые вошла в состав Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее о своем избрании в состав комитета сообщил Азербайджан.

Республика Армения впервые стала членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает МИД Армении.

В ведомстве уточнили, что событие произошло сегодня, на 25-й сессии Генассамблеи стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Она проходила в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

В министерства добавили, что в туре выборов на вакантные места за кандидатуру Армении проголосовали 105 стран из 161.

Ранее сегодня в состав Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО вошел Азербайджан.