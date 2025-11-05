Азербайджан стал членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Азербайджанская Республика была избрана членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В составе структуры Баку будет работать с текущего по 2029 год.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился новым членом: в его состав вошел Азербайджан, сообщили в МИД АР.

Азербайджан будет работать в составе комитета начиная с текущего по 2029 год.

Избрание состоялось на 25-й сессии Генассамблеи стран-участниц Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия в Париже. Региону Восточной Европы было выделено одно место. Помимо Азербайджана, за него боролись еще четыре страны.

Однако уже в первом туре за Азербайджан проголосовали 92 страны из 160. Таким образом Азербайджан был избран в состав Комитета.

Напомним, что ранее Азербайджан получал статус члена комитета. В составе структуры Баку работал в 2015-2019 годах. А летом 2019 года Азербайджан принял 43-ю сессию комитета.