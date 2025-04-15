Вестник Кавказа

ЮНЕСКО учредила Всемирный день тюркской языковой семьи

ЮНЕСКО учредила Всемирный день тюркской языковой семьи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теперь 15 декабря будет отмечаться Всемирный день тюркской языковой семьи. Решение приняли на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

На Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Узбекистане, было рассмотрено предложение, выдвинутое президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом об учреждении новой даты – Всемирного дня тюркской языковой семьи. Отмечается, что инициативу поддержали представители Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Постоянный представитель Турции при ЮНЕСКО Гюльнур Айбет отметила важность учреждения этой даты: на языках тюркской группы разговаривают более 200 млн человек  на достаточно протяженной территории.

"Провозглашение Всемирного дня тюркской языковой семьи создает платформу для укрепления межкультурного диалога, сохранения культурного наследия и передачи тюркского языка будущим поколениям"

– Гюльнур Айбет

Участники сессии отметили важность тюркских языков как фактора объединения народов в определенную тюркскую цивилизацию. Они способствуют укреплению связей и единства между народами всего тюркского мира, подчеркивают общие культурные особенности.

В ходе проведения Генеральной конференции подчеркнули, что новая дата поспособствует популяризации тюркских языков, укрепит связь между поколениями и разными народами, которые способны понимать друг друга через свои языки. Это поможет развить новые научные и культурные проекты.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
795 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.