ЮНЕСКО учредила Всемирный день тюркской языковой семьи

Теперь 15 декабря будет отмечаться Всемирный день тюркской языковой семьи. Решение приняли на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

На Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Узбекистане, было рассмотрено предложение, выдвинутое президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом об учреждении новой даты – Всемирного дня тюркской языковой семьи. Отмечается, что инициативу поддержали представители Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Постоянный представитель Турции при ЮНЕСКО Гюльнур Айбет отметила важность учреждения этой даты: на языках тюркской группы разговаривают более 200 млн человек на достаточно протяженной территории.

"Провозглашение Всемирного дня тюркской языковой семьи создает платформу для укрепления межкультурного диалога, сохранения культурного наследия и передачи тюркского языка будущим поколениям"

– Гюльнур Айбет

Участники сессии отметили важность тюркских языков как фактора объединения народов в определенную тюркскую цивилизацию. Они способствуют укреплению связей и единства между народами всего тюркского мира, подчеркивают общие культурные особенности.

В ходе проведения Генеральной конференции подчеркнули, что новая дата поспособствует популяризации тюркских языков, укрепит связь между поколениями и разными народами, которые способны понимать друг друга через свои языки. Это поможет развить новые научные и культурные проекты.