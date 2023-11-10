Трагедия на Эльбрусе 2026: что случилось, чем опасна гора, сколько погибло?

Расскажем, где находится гора Эльбрус, какая высота Эльбруса, что случилось на Эльбрусе, почему в июле много погибших на Эльбрусе, чем опасен Эльбрус, а также сколько человек погибло на Эльбрусе и сколько человек поднялось на Эльбрус.

Где находится гора Эльбрус?

Эльбрус - самая высокая точка России и всей Европы, которая возвышается в горах Большого Кавказа. Это вулканический конус, который последний раз извергался в начале нашей эры. Гора расположена на границе двух республик Северного Кавказа - Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, немного севернее Главного Кавказского хребта. В административном плане большая часть туристической инфраструктуры относится к Эльбрусскому району КБР. Гора располагается не на главной оси хребта Большого Кавказа, а чуть севернее. Вершина находится примерно в 10 км к северу от Главного Кавказского (Водораздельного) хребта. Это делает ее видимой с большого расстояния, возвышаясь над окружающими пиками.

Какой город рядом с Эльбрусом?

Среди крупных городов неподалеку от Эльбруса - Нальчик (столица КБР, в 125 км), Кисловодск и Минеральные Воды. Основные населенные пункты, служащие базами для туристов и альпинистов, расположены в Баксанском ущелье:

Поселок Терскол - ближайший к горе населенный пункт на высоте 2144 м. До нижней станции канатки на поляне Азау от него всего около 4 км;

Поселок Эльбрус - административный центр Эльбрусского района.

Эльбрус представляет собой главную достопримечательность Нацпарка "Приэльбрусье" площадью более 100 тысяч гектаров, который находится в верховьях рек Баксан и Малка.

Какая высота Эльбруса?

Многих интересует именно вопрос о том, на какую высоту поднимаются на Эльбрусе. Высоты могут быть разными в зависимости от целей: от недолгой туристической прогулки до покорения высочайшей европейской вершины.

Эльбрус имеет две вершины: западная поднимается на высоту 5642 метра, а восточная - на 5621 метр. Их разделяет глубокая седловина, высота которой составляет 5325 метров. Однако подавляющее большинство туристов приезжает на Эльбрус, чтобы просто насладиться горными пейзажами:

Самая высокогорная канатка в РФ поднимает на максимальную высоту 3847 метров. Нижняя станция “Азау” построена на высоте 2350 метров, а верхняя - “Гарабаши” - на отметке около 3850 метров;

Подъем на ратраке: для тех, кто хочет подняться еще выше без пешего восхождения, существует возможность подняться на спецтехнике до высоты 5100 метров.

Что случилось на Эльбрусе?

Последняя треть июля стала одной из самых трагичных в истории Приэльбрусья: за одну неделю на Эльбрусе погибли семь человек.

Группа из Боснии и Герцеговины

Массовая трагедия произошла в минувшую субботу, 25 июля: группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины, начавшая подъем на Эльбрус 24 июля, сбилась с маршрута из-за резкого ухудшения погоды. На высоте около 5100 метров двоим участникам стало плохо. Один из них смог спуститься и сообщить спасателям о беде. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух погибших альпинистов. Позже спасатели нашли еще трех погибших, а оставшихся двух участников эвакуировали. Таким образом, в этой группе погибли пять человек, а спасли только двоих.

На следующий день произошел еще один несчастный случай. Зарегистрированная группа из двух альпинистов из Краснодарского края и Тульской области запросила помощь с высоты около 5300 метров у хижины Red Fox. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили одного погибшего, а второго участника эвакуировали. По информации СМИ, причиной гибели стало переохлаждение.

В этот понедельник была завершена эвакуация тел четырех погибших - трех боснийских альпинистов и одного краснодарского.

Гибель ребенка на Эльбрусе

19 июля на Эльбрусе произошла еще одна трагедия: 40-летний мужчина и его 11-летний сын сорвались со скалы на высоте 4200 метров во время восхождения. Мальчик погиб, его отец выжил, но получил множественные переломы. Эта трагедия с ребенком, погибшим на Эльбрусе, вызвала широкий общественный резонанс и вновь подняла вопрос о безопасности восхождений, в том числе с участием несовершеннолетних.

Почему в июле на Эльбрусе много погибших?

Июль - пик сезона восхождений на Эльбрус. Именно в это время на горе фиксируется наибольшее количество трагедий. Есть несколько основных причин:

Резкая смена погоды. По данным МЧС, почти 70% несчастных случаев на Эльбрусе происходят из-за резкой смены погоды. Горный климат Эльбруса крайне непредсказуем: ясная погода может смениться метелью и шквалистым ветром в течение нескольких часов. Фактически причиной гибели группы из Боснии и Герцеговины стало резкое ухудшение погоды, из-за которого альпинисты сбились с маршрута. Из-за шквалистого ветра и метели спасатели даже не могли сразу эвакуировать тела;

Ненадлежащее планирование. В комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма РФ считают, что смерти опытных альпинистов-боснийцев на Эльбрусе произошли из-за недостаточного планирования и адекватной реакции на ухудшившийся прогноз погоды;

Недостаточная квалификация. Проблема усугубляется тем, что на Эльбрус идут люди, неспособные адекватно оценить свою квалификацию. Многие туристы, особенно иностранцы, не регистрируют свои маршруты, что затрудняет поисково-спасательные работы в случае ЧС.

Чем опасен Эльбрус?

Эльбрус - это самая высокая горная вершина РФ и Европы, поэтому восхождение на нее считается в высшей степени престижным. Ежегодно тысячи альпинистов со всего мира приезжают в КБР, чтобы покорить эту легендарную вершину. Однако опасность Эльбруса обусловлена сочетанием множества факторов, делающих эту гору одной из самых смертоносных пятитысячников в мире.

Массовость восхождений. Ежегодно 20-25 тысяч человек пытаются покорить стратовулкан, причем некоторые из них - неподготовленные любители, для которых это первая гора в жизни. Такое количество восходителей создает высокую статистическую вероятность трагедий;

Экстремальная высота. На высоте более 5000 метров содержание кислорода в воздухе составляет около 50% от уровня моря. Это приводит к горной болезни, отеку легких и мозга, которые могут развиваться стремительно и приводить к смерти на Эльбрусе в течение нескольких часов;

Непредсказуемая погода. Погодные условия на Эльбрусе могут меняться за считанные минуты. Температура может упасть до -30°C даже летом, а видимость - снизиться до нуля из-за метели;

Ледники и трещины. Эльбрус покрывают более 50 ледников общей площадью свыше 134 кв. км. Скрытые трещины под снегом представляют смертельную опасность. В 2025 году трое альпинистов погибли из-за схода лавины;

Крутые склоны. Начиная с высоты 4 тысяч метров склоны Эльбруса имеют средний угол наклона до 35 градусов. На северных и западных склонах есть отвесные скальные участки до 700 метров: срыв с такой высоты почти всегда означает гибель при восхождении.

Сколько человек погибло на Эльбрусе?

Сколько людей погибает на Эльбрусе в год?

Ежегодно гибнет в среднем около 20 человек, но в разные годы эта цифра меняется. Например, в 2016 году число погибших достигло 30 человек, что было названо рекордным за последнее на тот момент десятилетие. За последние два месяца на Эльбрусе лишились жизни 11 человек. Согласно данным Эльбрусского поисково-спасательного отряда, всего в прошлом году в горах КБР спасли 159 человек, а 18 человек погибли, а в 2024 году было 14 жертв. Эти цифры охватывают всю территорию республики, а не только Эльбрус, однако гора остается основным местом трагедий.

Сколько погибло на Эльбрусе за все время?

В отличие от некоторых других вершин, например, Эвереста, официального единого реестра по общему числу погибших на Эльбрусе нет. На основе анализа данных и альпинистских форумов специалисты называют лишь приблизительные цифры. Минимальная оценка составляет около 400 погибших, максимальная - около 700. Самым массовым инцидентом была трагедия 9 мая 2006 года, когда на седловине стратовулкана от переохлаждения погибли 11 из 12 участников группы.

Сколько человек поднялось на Эльбрус?

Точное ежегодное количество восходителей назвать сложно, так как не все группы регистрируются, но существуют официальные оценки. Согласно данным Федерации альпинизма РФ, ежегодно на Эльбрус совершают восхождение 20-25 тысяч человек. При этом пиковая нагрузка приходится на летний сезон.

Какие меры принимаются для безопасности?

В июле этого года МЧС РФ усилило группировку спасателей на горе после серии несчастных случаев. Однако спасательные работы на Эльбрусе крайне сложны: из-за плохих погодных условий не всегда получается оперативно добраться до пострадавших. Следственный комитет проводит проверки по каждому случаю гибели на Эльбрусе. По факту трагедии с боснийскими альпинистами организована доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Федерация альпинизма РФ призывает восходителей более ответственно подходить к планированию и обязательно учитывать самый свежий прогноз погоды перед выходом на маршрут.

Июльские трагедии на Эльбрусе, унесшие жизни семи человек, включая одного ребенка, вновь напомнили о том, что эта гора не прощает легкомыслия. Эльбрус остается одной из самых опасных вершин мира: ежегодно здесь гибнут до 20 человек, а количество желающих покорить его только растет. Усиление спасательных служб, ужесточение требований к регистрации маршрутов и повышение культуры безопасности среди альпинистов - вот те меры, которые могут снизить число погибших на Эльбрусе в будущем.