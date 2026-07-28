Турция все активнее вовлекается в европейскую безопасность

Турецкий контингент переброшен на авиабазу Амари в Эстонии. Теперь там дислоцированы пять истребителей F-16 и 76 турецких военнослужащих. Почему с отходом США от НАТО Турция начинает играть все большую роль в европейской безопасности?

Турция завершила переброску пяти истребителей F-16 и 76 военнослужащих на авиабазу Амари в Эстонии. Переброска авиации проходит в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing), которая продлится с 1 августа по 30 ноября 2026 года. 31 июля состоится официальная церемония передачи миссии от Португалии, после чего турецкие подразделения приступят к круглосуточному дежурству в режиме быстрого реагирования (Quick Reaction Alert).

Особенности миссии и роль эскадрильи "Парс"

Турецкие истребители будут базироваться на авиабазе Амари, которая с 2014 года служит одним из ключевых пунктов ротации НАТО для защиты воздушного пространства Прибалтики. В отличие от Литвы и Латвии, у Эстонии нет собственных боевых самолетов, поэтому безопасность их неба полностью зависит от ротационных контингентов союзников по НАТО.

Эскадрилья "Парс" ("Пантера"), входящая в состав 181-го истребительного авиаполка, базируется в Диярбакыре на юго-востоке Турции и является одной из старейших и наиболее боеспособных ударных группировок турецких ВВС, отмечает газета Daily Sabah. По словам командира эскадрильи подполковника Оздемира, миссия носит миротворческий характер и представляет собой деятельность по противовоздушной обороне в мирное время.

"Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международных сдерживающих возможностей Турции, взаимодействие с силами союзников и повышение стратегического потенциала"

— подполковник Оздемир

Он подчеркнул, что основные задачи турецких пилотов будут заключаться в мониторинге возможных нарушений воздушного пространства и реагировании на появление неопознанных летательных аппаратов.

""Парс" — эскадрилья, которая неоднократно доказывала свою эффективность как в национальных, так и в международных миссиях. Мы уверены, что выполним эту задачу наилучшим образом и представим Турцию в балтийском небе"

— подполковник Оздемир

Лейтенант Озмен, член экипажа, отметил высокий уровень подготовки турецких ВВС.

"Это, безусловно, не только успех пилотов. За всеми нашими достижениями стоят команды — от техников до диспетчеров, от планировщиков до резервного персонала, которые посвящают свою жизнь этим миссиям и демонстрируют сильный командный дух"

— лейтенант Озмен

Новый уровень безопасности для Балтики

Миссия Baltic Air Policing действует с 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО. С тех пор страны альянса на ротационной основе (каждые четыре месяца) направляют свои истребители для защиты балтийского неба. Ключевыми базами дислокации служат Амари в Эстонии и Шяуляй в Литве (обе с 2004 года), а также Лиелварде в Латвии( с 2024 года).

В текущей системе ротации, помимо Турции, участвуют Италия и Испания. Итальянцы выделили четыре истребителя Eurofighter Typhoon и 100 членов персонала в Литву, а Испания — семь F-18 и около 200 военнослужащих.

С августа 2026 года миссия НАТО в Прибалтике эволюционировала от классического Air Policing к более широкой концепции Air Defence в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (IAMD). Это означает переход от защиты преимущественно от пилотируемых и беспилотных аппаратов к многоуровневой обороне от всего спектра угроз, включая крылатые и баллистические ракеты.

Турция ранее уже участвовала в аналогичных миссиях: патрулирование воздушного пространства Польши (6 июля — 15 сентября 2021 года) и Румынии (30 ноября 2023 — 2 апреля 2024 года). Кроме того, Анкара готовится к новой миссии в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года.

Значение Турции для евробезопасности

После возврата Дональда Трампа к власти в США в 2025 году европейские политики отмечают растущее значение Турции для безопасности Старого света в свете снижения надежности американских гарантий.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время визита в Турцию в январе 2025 года подчеркнула, что "Турция играет центральную роль в безопасности европейцев". В июне следующего года, в преддверии саммита НАТО в Анкаре, Каллас вновь отметила:

"Турция вносит значительный вклад в защиту восточного фланга НАТО"

Она назвала Анкару "ключевым партнером в вопросах безопасности, миграции и энергетики".

Важность своего участия осознает и турецкое руководство. Реджеп Тайип Эрдоган в конце июня 2026 года призвал включить Турцию в европейские инициативы в сфере обороны и безопасности. "Незаменимый вклад Турции в европейскую безопасность иногда остается без внимания", — заявил он перед делегатами парламентов всех 32 стран НАТО в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что Турция стремится "участвовать во всех инициативах в сфере обороны и безопасности" на континенте, включая доступ к инициативе ЕС SAFE (Security Actions for Europe) объемом 150 млрд евро, направленной на поддержку совместных оборонных закупок.

Турецкий глава МИД Хакан Фидан на саммите НАТО в Анкаре заявил, что "масштабы европейской безопасности не могут ограничиваться государствами ЕС и требуют более широкого подхода, в котором Турция играет роль в архитектуре безопасности континента". По его словам, НАТО должна сосредоточиться на создании долгосрочного стратегического потенциала, а не просто реагировать на существующие угрозы.

Баш на баш?

Переброска турецких F-16 в Эстонию происходит на фоне обострения ситуации в регионе. НАТО усиливает присутствие на восточном фланге. Европейские лидеры уверены, что Россия представляет угрозу для их безопасности. В декабре 2025 года агентство Bloomberg сообщало, что НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители на несколько месяцев раньше запланированного срока — изначально миссия планировалась на август-декабрь 2026 года.

Турция, обладая вторым по численности военным потенциалом в НАТО, регулярно предлагает свои услуги для миссий воздушной полиции в Европе. В последний раз турецкие истребители участвовали в миссии по патрулированию в начале 2025 года, а теперь возвращаются в Балтику спустя 20 лет после первого развертывания в Шяуляе (Литва) в 2004 году.

Миссия в Эстонии также символизирует готовность Анкары к более глубокой интеграции в европейскую систему безопасности, несмотря на сложные отношения с некоторыми странами ЕС, в частности с Грецией, которая угрожает заблокировать доступ Турции к инициативе SAFE. Тем не менее, как отметил Эрдоган, "любые оборонные инициативы ЕС, направленные на обеспечение стабильности в Европе, должны носить исключительно взаимодополняющий характер по отношению к механизмам НАТО".

Очевидно, что за готовность играть более активную роль в обороне НАТО Эрдоган будет добиваться уступок от стран альянса по ряду вопросов. Это и участие в инициативе SAFE, и упрощение видового режима и продвижение таможенного союза с ЕС, а также ускорение сделок по продаже истребителей Eurofighter из Европы и F-16, F-35 из США.