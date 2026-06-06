Вестник Кавказа

"Ахмат" расстался с четырьмя футболистами

"Ахмат" расстался с четырьмя футболистами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Ахмат" объявил о расставании с четырьмя игроками. Трое из них выступали за грозненскую команду на правах аренды.

Четыре игрока футбольного клуба "Ахмат" ушли из команды. Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

Команду покинули защитники Джамалутдин Абдулкадыров и Даниил Хлусевич, а также полузащитники Валерий Царукян и Рифат Жемалетдинов. Первые трое выступали за "Ахмат" на правах аренды, они вернулись в свои клубы. Срок трудового соглашения Жемалетдинова с грозненским клубом истек, он стал свободным агентом.

Напомним, правами на Абдулкадырова владеет ЦСКА, на Хлусевича – "Спартак", а на Царукяна – "Пари НН".

В прошлом сезоне "Ахмат" финишировал на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 турах 37 очков.

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