"Ахмат" расстался с четырьмя футболистами

ФК "Ахмат" объявил о расставании с четырьмя игроками. Трое из них выступали за грозненскую команду на правах аренды.

Четыре игрока футбольного клуба "Ахмат" ушли из команды. Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

Команду покинули защитники Джамалутдин Абдулкадыров и Даниил Хлусевич, а также полузащитники Валерий Царукян и Рифат Жемалетдинов. Первые трое выступали за "Ахмат" на правах аренды, они вернулись в свои клубы. Срок трудового соглашения Жемалетдинова с грозненским клубом истек, он стал свободным агентом.

Напомним, правами на Абдулкадырова владеет ЦСКА, на Хлусевича – "Спартак", а на Царукяна – "Пари НН".

В прошлом сезоне "Ахмат" финишировал на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 турах 37 очков.