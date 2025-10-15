Решение суда по пошлинам Трампа 2026: что это меняет?

Что значит решение суда по пошлинам Трампа, отменил ли суд пошлины Трампа, вернут ли США собранные средства, как отреагировал Трамп на решение по пошлинам и чем он ответит, как в мире отреагировали на решение суда по пошлинам США и каковы последствия?

Верховный суд США вынес решение, которое можно назвать наиболее значительным юридическим поражением Дональда Трампа с начала его второго срока. Решение по делу Learning Resources, Inc. против Трампа не просто признало незаконными масштабные пошлины, введенные президентом, но и повлияло на баланс сил между исполнительной и законодательной ветвями власти в вопросах торговой политики, вызвав волну реакции по всему миру.

Что значит решение суда по пошлинам Трампа?

Верховный суд США большинством голосов (шесть судей против трех) подтвердил решение нижестоящих инстанций о превышении полномочий американским лидером, применившим Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (1977) для введения всеобъемлющих пошлин.

Автором решения выступил председатель суда, консерватор Джон Робертс. В заключении он отметил фундаментальный конституционный принцип: право взимать налоги и пошлины принадлежит Конгрессу, а не президенту. Когда законодатели делегируют эти полномочия исполнительной власти, они делают это "в явных выражениях и со строгими ограничениями".

Администрация Трампа утверждала, что закон IEEPA, позволяющий президенту "регулировать импорт" в чрезвычайных ситуациях, дает и право вводить пошлины. Суд с этим категорически не согласился. "Регулирование" не означает "налогообложение", а IEEPA, за всю его полувековую историю, никогда не использовался для введения пошлин, являясь инструментом для блокировки активов или введения санкций.

Суд отменил пошлины Трампа?

Важно понимать, что судебное решение не отменяет все пошлины Трампа, а бьет по конкретному юридическому основанию - IEEPA. Под действие вердикта попали две основные группы пошлин:

Пошлины, связанные с фентанилом и иммиграцией, введенные в феврале 2025 года против Китая (20%), Канады и Мексики (25%, за исключением энергоносителей). Они обосновывались чрезвычайной ситуацией на границе;

"Взаимные" и универсальные пошлины, объявленные в прошлогодний "День освобождения". Они вводились для борьбы с дефицитом торгового баланса и затрагивали практически все страны с дифференцированными ставками от 10% до 125%.

Однако огромный пласт торговых ограничений остается в силе, так как базируется на других законах:

Раздел 232 Закона о расширении торговли (1962) - под него подпадают пошлины на сталь, алюминий, автомобили, медь, пиломатериалы и полупроводники, введенные по соображениям национальной безопасности;

Раздел 301 Закона о торговле (1974) - этот инструмент, традиционно использовавшийся против Китая, также остается доступным для Трампа;

Антидемпинговые и компенсационные пошлины, а также обычные ставки тарифа.

Таким образом, суд "отсек" лишь ту часть тарифной политики Трампа, которая была проведена в обход Конгресса с помощью чрезвычайного закона, но оставил нетронутыми отраслевые и защитные меры.

США вернут собранные средства?

Это, пожалуй, самый сложный и болезненный вопрос, оставленный судом без четкого ответа. По оценкам Oxford Economics, с момента введения незаконных пошлин было собрано, по разным данным, от $130 млрд до $175 млрд. Верховный суд США не предписал механизм возврата, передав этот "хаос" (как назвал его судья Бретт Кавано) на рассмотрение Суда по международной торговле. Процесс обещает быть длительным и бюрократически сложным. Администрация, вероятно, не будет возвращать деньги добровольно. Скорее всего, компаниям-импортерам придется в индивидуальном порядке подавать административные протесты или иски в Суд по международной торговле. Это создаст непропорционально высокую нагрузку на малый бизнес, у которого может просто не хватить ресурсов на судебные тяжбы.

Тем не менее, у импортеров есть и повод для осторожного оптимизма. Ранее правительство заявляло в суде, что не будет препятствовать возврату пошлин в случае отрицательного вердикта, а Суд по международной торговле зафиксировал, что даже факт "ликвидации" таможенных деклараций не помешает возврату средств. Более того, Таможенно-пограничная служба США недавно внедрила систему электронных возвратов, которая теоретически может быть использована для выплат. Крупнейшие американские бизнес-ассоциации, такие как Торговая палата США и коалиция We Pay the Tariffs, уже призвали администрацию к "полному и быстрому" возврату незаконно собранных средств.

Как отреагировал Трамп на решение по пошлинам?

Реакция американского лидера была ожидаемо резкой: он назвал решение суда "позором", обрушившись с нападками на шестерых судей, проголосовавших против него. Особенно досталось Нилу Горсачу и Эми Кони Барретт - его же назначенцам. Трамп также предположил без каких-либо доказательств, что суд "подвергся влиянию иностранных интересов". Вице-президент Джей Ди Вэнс поддержал его, обвинив судей в "беззаконии". При этом Трамп тепло отозвался о трех судьях, оставшихся в меньшинстве - Кларенсе Томасе, Сэмюэле Алито и Бретте Кавано, поблагодарив их за "силу и мудрость". Он также пообещал, что "иностранцы еще попляшут", и подтвердил намерение использовать другие законы для сохранения тарифного давления.

Чем ответит Трамп?

Белый дом готовился к такому развитию событий. Еще до решения советник по торговле Джеймисон Грир заявлял, что у Белого дома есть множество альтернативных планов. И они не заставили себя ждать. Всего через несколько часов после вердикта американский лидер объявил о введении новой пошлины в размере 10% сроком на 150 дней, используя Раздел 122 Закона о торговле (1974). Этот редко применяемый закон позволяет главе государства устанавливать пошлины до 15% на срок до 150 дней для борьбы с "серьезным" дефицитом платежного баланса. Это временная мера, которая должна заменить отмененные тарифы IEEPA, пока проводятся более фундаментальные расследования.

Среди других вариантов:

Уже упомянутые Разделы 232 и 301;

Раздел 338 Таможенного закона (Закон Смута-Хоули, 1930), позволяющий вводить 50% пошлины против государств, дискриминирующих американские товары;

Новые антидемпинговые расследования.

Однако все эти инструменты, в отличие от IEEPA, требуют проведения расследований, подготовки отчетов и обоснования, что занимает месяцы. Похоже, что эпоха, когда Трамп мог мгновенно ввести или изменить пошлины одним постом в соцсети, закончилась.

Как в мире отреагировали на решение суда по пошлинам США?

Международная реакция была неоднозначной: от сдержанного оптимизма до откровенного злорадства, но всех объединяет одно - крайняя осторожность и ожидание дальнейших шагов Вашингтона.

ЕС. Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл сообщил о необходимости "стабильности и предсказуемости" в торговле и сообщил о тесном контакте между США и ЕС для выяснения дальнейших намерений. Французский министр экономики Ролан Лескюр заметил, что судебное решение показывает, что "взаимные" тарифы, как минимум, "открыты для дебатов";

Великобритания заняла выжидательную позицию, заявив, что работает с США над пониманием того, как вердикт отразится на Соединенном Королевстве;

Китай отреагировал сдержанно, повторив свою давнюю позицию о том, что торговые войны не выгодны никому. Аналитики полагают, что решение может снизить среднюю ставку пошлин на китайские товары с 36% до примерно 21%, что станет некоторым облегчением для экономики КНР. Визит Трампа в Пекин, запланированный на апрель, теперь может пройти в более благоприятной атмосфере;

Канада. Министр торговли Доминик Леблан приветствовал решение, назвав его подтверждением того, что пошлины были "неоправданными". Однако он отметил, что работа далека от завершения, так как тарифы по Разделу 232 (на сталь, алюминий, пиломатериалы) остаются в силе;

Мексика. Министр экономики Марсело Эбрард заявил, что Мексике необходимо посмотреть, какие меры примет Вашингтон, чтобы понять, как это повлияет на страну;

Южная Корея. Правительство объявило о тщательном пересмотре торговой сделки с США, заключенной в ноябре прошлого года. В то время как химическая и полупроводниковая отрасли могут выиграть, автопром и сталелитейщики по-прежнему страдают от пошлин.

Каковы последствия для Трампа?

Внутри США решение суда нанесло удар по образу "непобедимого" президента. В СМИ отмечают, что "ореол непобедимости" Трампа померк, и теперь торговые партнеры США могут занять более жесткую позицию в переговорах. Интересно, что решение, возможно, с облегчением встретили некоторые республиканцы в Конгрессе. Пошлины Трампа и их инфляционное давление были непопулярны среди избирателей. Это решение снимает с республиканских кандидатов в сложных округах груз ответственности за поддержку непопулярной политики. В то же время решение создает неловкую ситуацию перед обращением президента к Конгрессу 24 февраля, где судьи будут сидеть в первом ряду, а Трамп, только что назвавший их "позором", будет вынужден выступать перед ними.

Таким образом, решение Верховного суда знаменует собой конец эры неограниченных тарифных полномочий американского лидера. Трамп лишился своего самого быстрого и мощного оружия в торговых войнах. Хотя у него остаются другие инструменты, они требуют времени и процедур, что дает небольшую передышку торговым партнерам.