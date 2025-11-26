Инновационный нефтяной сорбент придумали петербуржские ученые

Борьба с загрязнениями воды нефтью стала эффективнее благодаря ученым из Санкт-Петербургского государственного университета. Новая разработка в разы превосходит аналоги.

Исследователи из СПбГУ представили новый материал на основе нановолокон, предназначенный для эффективного удаления нефтепродуктов из водной среды. Разработка российских ученых, по словам представителя университета, доцента медицинской химии Романа Олехновича, значительно превосходит существующие аналоги. Главными преимуществами являются высокая емкость впитывания и возможность многократного использования.

"Он обладает хорошей сорбционной способностью к различным нефтепродуктам, время поглощения максимального количества нефти составляет порядка двух часов в зависимости от типа нефти. А если мы говорим о способности использовать сорбент повторно, что повышает его эффективность использования, понижает себестоимость, то мы выяснили, что его можно регенерировать пять раз при снижении сорбционной емкости до уровня 85% от изначальной, при этом особенностью его является то, что он хорошо работает в холодных арктических условиях"

– Роман Олехнович

Ученый рассказал, что используемые сорбенты делятся на два типа:

природные – экологичны, но недолговечны (тонут за 1-2 дня) и малопроизводительны (поглощают до 5 гр нефти на 1 гр материала).

синтетические – имеют более высокую впитываемость (до 20 гр), но также страдают от ограниченной плавучести.

Главной же проблемой каждого из описанных материалов является несоответствие времени пребывания на поверхности в трое суток, минимально необходимых для ликвидации нефтяного разлива.

Разработка ученых из СПбГУ в свою очередь впитывает до 40 гр нефти на 1 гр веса самого сорбента, что вдвое эффективнее имеющихся синтетических аналогов. Представляя собой белую гибкую пленку из ультратонких волокон, он несложен в применении, так как достаточно разместить материал на поверхности загрязнения. Спустя время материал почернеет, что является индикатором завершения процесса сорбции.

Самым явным новаторством данного изобретения является гидрофобность материала, то есть он останется на поверхности воды, а не начнет тонуть.