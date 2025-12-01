Российских туристов предупредили о правилах поведения в Иране

Российских туристов, планирующих поездку в Иран, предупредили о строгом соблюдении иранских законов, а также о необходимости разумной осторожности и осмотрительности и о запрете фото- и видеосъемки.

В Иране действует ряд законов, о которых могут не знать российские туристы – в первую очередь они касаются запрета на фото- и видеосъемку, а также соблюдения законодательства страны, строго регламентирующего даже их одежду, сообщает посольство РФ в республике.

"В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в ИРИ воздерживаться от фото- и видеосъемки и строго следовать требованиям местного законодательства, проявляя разумную осторожность и осмотрительность"

- дипмиссия РФ в Иране

Несмотря на разницу культур и религий, поездки в Иран пользуются большим спросом у российских туристов, к тому же с 2023 года между Москвой и Тегераном действует механизм групповых безвизовых туристических поездок, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали о том, что туристический поток между Россией и Ираном в минувшем 2024 году увеличился на 52%, а объем торговли достиг $4,8 млрд. Глава Минэнерго РФ назвал это большим достижением. Между странами налажено регулярное воздушное сообщение и действует безвизовое пространство для туристических групп, которые играют существенную роль в росте потока путешественников.