Как понравиться армянину: 5 лайфхаков

Путь к сердцу армянина далеко не всегда лежит через его желудок, поскольку многие армянские мужчины сами умеют и любят готовить. Сердце армянина можно завоевать, если соблюсти пять условий, о которых говорится в этом материале.

Быть слегка недоступной

Армянский мужчина считает, что должен сам добиваться понравившейся ему девушки, поэтому попытки навязчиво обратить на себя внимание воспринимает скептически. Желание девушки как можно быстрее понравиться делает ее в глазах армянина легкодоступной. Армянин по природе своей охотник, поэтому объект его вожделения априори не может быть подобен полевому цветку, который может сорвать любой желающий.

Однако важно не переборщить с недоступностью, это может вызвать у потенциального ухажера недоумение и подозрения в дикости. Достаточно холодного взгляда и имиджа домашней девушки, чтобы не отпугнуть от себя мужчину, мотивируя его к стремлению узнать о вас как можно больше.

Казаться по-женски покорной

В армянской культуре утвердилась строгая модель женского поведения в присутствии мужчины. Считается, что девушка должна быть покорной и доверять мужчине некоторые вопросы их совместного времяпровождения. Таким образом, она не ущемляет его мужское начало и не дает повода усомниться в своей приверженности принципам армянской патриархальной семьи.

Однако не стоит путать покорность с подчинением воли. Покорность девушки льстит мужчине, побуждая его прислушиваться к ее мнению и сохранять высокий уровень доверительных отношений.

Не ссориться с матерью армянина

Это строжайшее табу, нарушение которого способно похоронить любые отношения. В жизни армянского мужчины есть только одна женщина, которая обладает 100% авторитетом – его мать. Такое отношение закладывается с раннего детства обоими родителями.

Выбирая жену, армянин рассчитывает, что она станет «дочерью» его матери и не будет оспаривать главенство матери в семье. Почитание матери мужа, умение обходить в общении с ней острые углы, и уступать ей означает проявление женской мудрости и отсутствие инфантилизма. Никогда не критикуйте мать своего мужчины, не язвите, тем более не оскорбляйте, постарайтесь не настроить ее против себя. Армянские матери в большинстве своем способны идти навстречу своим невесткам, понимая, что идеальных людей не существует.

Проявить немного слабости

Армяне любят сильных женщин, на которых можно положиться. Правда, это правило работает в пределах повседневных женских обязанностей и материнства. Однако вполне уместно просить своего мужчину о помощи даже в самых простых житейских мелочах, начиная от мелкого ремонта и заканчивая моральной поддержкой в период ответственного мероприятия.

Здесь тоже важно не переборщить, чтобы ухажер не ощущал себя безвольным осликом, вынужденным волочить тяжелую ношу через горный перевал. По большому счету, каждому армянину нравится ощущать себя защитником, полумифическим воином, ежедневно сражающимся с силами тьмы, ощущая свою нужность любимым людям.

Восхищаться мужчиной

Искусство восхищаться своим мужчиной довольно тонкое - важно не опуститься до лицемерия. Для армянского мужчины важно, чтобы невеста верила в него больше, чем он сам верит в себя. Подобная модель поведения стимулирует мужчину добиваться новых высот, никогда не опускать руки, не переставая самосовершенствоваться.