Как армяне воспитывают детей?

До семи лет нет слова «нет»
Ребенку до 7-10 лет разрешено все, за исключением действий, от которых кто-то может пострадать. Но даже в этой ситуации взрослые обходятся без крика, стараясь просто отвлечь ребенка, часто хитростью, чтобы тот не испытал страха. Искусство убеждать, использовать речевые обороты, иносказательные конструкции призвано заложить в ребенке понимание допустимых границ таким образом, чтобы он принимал их и не пытался оспорить. Со временем пределы допустимого будут оттачиваться не личном примере родителей.
В Армении нет детдомов и интернатов. Армяне убеждены, что детство, проведенное в лишениях, может сформировать в ребенке жестокость, очерствить отношение к людям, сделать его скрытным и завистливым. Родители стремятся сохранить чистое, доброе детское отношение к окружающим, постепенно подготавливая к взрослой жизни.
Дети для армян – цель жизни
При этом детей не перегружают вниманием и не навязывают строгие архетипы поведения. Родители стараются разглядеть в них лучшие качества, черты характера и развивать именно их. Большое внимание уделяется индивидуальным способностям. Если ребенок склонен к учебе, его непременно будут подталкивать к достижению новых вершин в науке; если активен – отдадут в спорт. Считается, что с момента рождения детей, родители перестают принадлежать себе и могут расслабится лишь после того, как дети состоятся в жизни.
Быть с ребенком на равных
Армяне живут большими семьями, где иерархия обусловлена только возрастом, но никак не от социального положения. Равенство, в понимании армян, это круговая ответственность друг перед другом. Это касается и домашних дел. С возрастом ребенок берет на себя все больше ответственности, заботясь об окружающих. В армянской семье нет разделения на родительскую и детскую ответственность, она всегда общая, семейная. В Армении нет понятия «переходный возраст», поскольку у детей нет необходимости отстаивать свои право на самостоятельность и сепарацию, чтобы осуществлять свои желания, которые в детстве оттеснялись возрастной иерархией.
Парадоксально, но из детей, которым в детстве позволяют все, в конечном счете вырастают неизбалованные люди, принимающие множество разного рода ограничений.