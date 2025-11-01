Как армяне воспитывают детей?

Среди армян, расселенных по миру, в некоторых аспектах культуры детства существуют различия, но весьма незначительные. Расскажем, почему большинство армян балует своих детей, но они тем не менее вырастают не избалованными.

До семи лет нет слова «нет»

Ребенку до 7-10 лет разрешено все, за исключением действий, от которых кто-то может пострадать. Но даже в этой ситуации взрослые обходятся без крика, стараясь просто отвлечь ребенка, часто хитростью, чтобы тот не испытал страха. Искусство убеждать, использовать речевые обороты, иносказательные конструкции призвано заложить в ребенке понимание допустимых границ таким образом, чтобы он принимал их и не пытался оспорить. Со временем пределы допустимого будут оттачиваться не личном примере родителей.

В Армении нет детдомов и интернатов. Армяне убеждены, что детство, проведенное в лишениях, может сформировать в ребенке жестокость, очерствить отношение к людям, сделать его скрытным и завистливым. Родители стремятся сохранить чистое, доброе детское отношение к окружающим, постепенно подготавливая к взрослой жизни.

Дети для армян – цель жизни

При этом детей не перегружают вниманием и не навязывают строгие архетипы поведения. Родители стараются разглядеть в них лучшие качества, черты характера и развивать именно их. Большое внимание уделяется индивидуальным способностям. Если ребенок склонен к учебе, его непременно будут подталкивать к достижению новых вершин в науке; если активен – отдадут в спорт. Считается, что с момента рождения детей, родители перестают принадлежать себе и могут расслабится лишь после того, как дети состоятся в жизни.

Быть с ребенком на равных

Армяне живут большими семьями, где иерархия обусловлена только возрастом, но никак не от социального положения. Равенство, в понимании армян, это круговая ответственность друг перед другом. Это касается и домашних дел. С возрастом ребенок берет на себя все больше ответственности, заботясь об окружающих. В армянской семье нет разделения на родительскую и детскую ответственность, она всегда общая, семейная. В Армении нет понятия «переходный возраст», поскольку у детей нет необходимости отстаивать свои право на самостоятельность и сепарацию, чтобы осуществлять свои желания, которые в детстве оттеснялись возрастной иерархией.

Парадоксально, но из детей, которым в детстве позволяют все, в конечном счете вырастают неизбалованные люди, принимающие множество разного рода ограничений.