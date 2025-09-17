Чего боятся армяне?

Обычно людские страхи, в том числе иррациональные, не зависят от национальности или вероисповедания. Боязнь перемен, одиночества, порвала, неопределенности - всё это характерно для большинства людей. И всё-таки на страхи накладывает отпечаток история, религия и культура той или иной страны.

Обычно страхи, характерные для той или иной страны, сформированы медийной повесткой: немцы боятся изменения климата, американцы – кибератак, северокорейцы - искусственного интеллекта. Другого рода страхи, основаны на суевериях: у китайцы боятся цифры 4, которая по звучанию похожа на слово «смерть»; испанцы опасаются желтого цвета, считая его символом дьявола....

Рациональные страхи современных армян мало чем отличаются от того, чего боятся другие народы. Но здесь, как и в других сферах, не обходится без местного колорита.

Страх одиночества

Одинокие армяне или армянки не редкость, правда, никто этим не гордится. Изгои, в понимании армян, люди ненадежные, скрытные, доверять им не стоит. «Самураев», у которых нет цели, а есть только путь, среди армян тоже нет.

Если молодой мужчина ничего не делает для того, чтобы найти невесту, он не будет пользоваться уважением окружающих. Он может быть блестящим специалистом, ответственным работником или просто хорошим человеком, однако не будет восприниматься как взрослый человек.

К девушкам в этом контексте еще более строгое отношение. Считается, что они, несмотря ни на что, должны создать семью и стать матерями.

В современной Армении крайне скептически относятся к новомодным тенденциям создавать семьи без детей (чайлдфри) или становиться добровольными домашними затворниками на манер японских хикикамори.

Страх бедности

В Армении бедных людей жалеют, но при этом стараются реже с ними контактировать. Считается, что армянская семья не должна жить в нищете, и для достижения этой цели подходят любые методы. Путь к благосостоянию каждый избирает для себя сам. Кто-то уходит с головой в профессию, бизнес или в даже криминал (в стране достаточно много коронованных «воров в законе»).

Можно жить скромно, но не довольствоваться малым, а изыскивать любую возможность «подняться», пускай и не всегда законными методами.

Многие в Армении верят, что нищета провоцирует болезни в семье и другие беды. Обеднеть для армян не грех, страшнее быть бедным и оставаться таковым на долгие годы.

Страх болезни родственников

Все хотят быть здоровыми, но у армян с этим сложнее. Поскольку они живут большими семьями, болезнь одного родственника - трагедия сразу нескольких поколений. Неважно, кто заболел - дедушка или ребенок. По неписаным правилам большой армянской семьи, родственники обязаны искать лучших врачей и медикаменты, перераспределить обязанности таким образом, чтобы больной ощущал поддержку, независимо от того, есть ли у него шансы на выздоровление или нет.

Онкология, проблемы с сердцем, малоизученные болезни вынуждают армян содрогаться от одной мысли, что кто-то из их близких может столкнуться с подобной бедой.

Философского отношения к болезням у армян нет. Для них это испытание, которое семья должна пройти достойно, даже если прогнозы врачей самые мрачные.

За тем, как семья борется за здоровье близкого, непременно будут наблюдать окружающие, друзья и знакомые. Оказать поддержку может каждый, правда настаивать на этом никто не может, так как подобного рода испытания считаются делом частным.