США расширили список санкций против России

Вашингтон внес несколько новых позиций в список санкций, связанных с Россией. Ряд юрлиц при этом – из Великобритании и Узбекистана.

Новые санкции в связи с Россией ввели власти Америки, о расширении черных списков сообщил Минфин США.

В ведомстве уточнили, что в перечень попали пять граждан Российской Федерации.

Помимо физических лиц, новые рестрикции распространяются на семь компаний. В их числе организации из Великобритании и Узбекистана, а также юрлица из России, такие как ML.Cloud и Media Land Technology.