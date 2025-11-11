Вестник Кавказа

Песков: новые "сверхсанкции" США не повлияют на работу ШОС

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы со стороны Дональда Трампа ввести санкции против третьих стран и заявил о том, что это никак не повлияет на работу ШОС.

На работе ШОС никак не отразится угроза новых "сверхсанкций" против третьих стран, сотрудничающих с Москвой, такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, пока сложно представить, будут ли новые санкции иметь значительные последствия для работы Шанхайской организации сотрудничества.

"Пока идет законопроект, мы не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп"

– Дмитрий Песков

Напомним, ранее стало известно о том, что Дональд Трамп поддержал новый законопроект Конгресса о введении санкций против третьих стран, которые так или иначе имеют тесное сотрудничество с Россией.

835 просмотров

