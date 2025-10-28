Новые антироссийские санкции сдерживают проект создания южного газового хаба

Власти Турции вопреки желанию США не намерены прекращать закупки российского газа, однако перспективы создания южного газового хаба могут быть заморожены из-за новых антироссийских санкций Вашингтона.

Турция не намерена отказываться от закупки российского газа, однако западные санкции могут надолго заморозить проект по созданию южного газового хаба, заявил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар.

"В Турции обсуждались планы по созданию газового центра, который после прекращения поставок российского газа в Европу мог бы стать узловым пунктом транспортировки энергоресурсов, но в последнее время этот вопрос не поднимался и отложен в долгий ящик"

- Мустафа Метин Кашлылар

Особенно остро вопрос стоит сейчас, когда антироссийские санкции становятся все жестче, Турция не готова рассматривать этот проект, отметил аналитик, передает РИА Новости.

Тем не менее, последние шесть лет Турция наращивает закупки российских углеводородов, поскольку у ряда турецких НПЗ действуют долгосрочные контракты, а Россия - крупнейший поставщик газа в Турцию, отметил эксперт.