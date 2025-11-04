Вестник Кавказа

В Грузии приняли закон о декларациях для коррумпированных чиновников

Здание парламента
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси обязал попавшихся на коррупционных преступлениях чиновников 30 лет заполнять декларации о доходах.

Власти Грузии приняли закон, согласно которому обвиненные в коррупции чиновники должны в течение 30 лет подавать декларации об имуществе, передает пресс-служба законодательного органа страны. 

"Это еще один пример по превенции преступлений в сфере коррупции"

– глава парламентского комитета Арчил Гордуладзе 

Согласно нововведениям, подавать декларации будут те служащие, которые получили приговоры по делам о мошенничестве, вымогательстве, отмывании средств и других финансовых преступлениях коррупционной направленности.

