Международная космическая станция: что это такое, кому она принадлежит, проблемы и сроки эксплуатации

В начале июня 2026 года пяти астронавтам на Международной космической станции было приказано покинуть станцию и временно укрыться в одном из шаттлов, состыкованных с МКС до тех пор, пока российские космонавты не разберутся с поломкой на своем модуле.

Ремонтные работы были успешно завершены и астронавты вернулись на станцию, однако мировое экспертное сообщество в очередной раз заговорило о том, что срок эксплуатации МКС подошел к концу. Что такое МКС, кому она принадлежит, что делают на МКС и когда ее сведут с орбиты Земли?

Что такое МКС?

МКС - это многонациональный проект и крупнейшее из когда-либо созданных человеком сооружений в космосе. 15 государств сотрудничают в рамках МКС, но главные партнеры, работающие на станции - российский Роскосмос, американское НАСА и Европейское космическое агентство. Время от времени в работе МКС принимаются участие такие страны как Канада, Япония, ОАЭ и т.д. На строительство МКС и ее эксплуатацию в течение 20 первых лет ушло более $150 млрд.

Строительство МКС продолжалось с 1998 по 2011 год, а с 2000 года на станции постоянно живут и работают космонавты/астронавты. МКС состоит из 16 модулей, первый из которых, российский модуль ”Заря” был запущен в космос в 1998 году, а последний, российский ”Причал” - в 2021 году. Станция представлена обитаемым пространством, ферменными конструкциями для хранения грузов, а также внешними платформами для проведения экспериментов и размещения оборудования. Длина МКС - 109 метров, ширина - 73 метра, а вес - почти 450 тонн.

Кому принадлежит МКС?

Международная космическая станция на самом деле международная. Это совместный проект пяти космических агентств, каждому из которых принадлежат собственные модули на станции. За работой станции ежедневно следят Россия, США, Япония, Канада и Европейское космическое агентство.

Где в космосе МКС?

МКС вращается вокруг Земли на высоте в 400 километров. Ее орбитальный путь проходит практически через все страны планеты, которую МКС облетает полностью каждые полтора часа со скоростью 28 тысяч километров в час. Благодаря размеру солнечных панелей, за счет которых обеспечивается работа станции, МКС можно увидеть невооруженным глазом в сумерках и на рассвете, когда она пролетает над определенной местностью. Отследить положение космической станции можно с помощью специального приложения, доступного на мобильных платформах.

Как МКС держится на орбите и не падает?

На самом деле, МКС всё время падает, однако никогда не оказывается на Земле и не сгорает в атмосфере. Всё дело в балансе центростремительной силы, направленной к центру Земли, и силы земного притяжения, за счёт которой МКС приобретает гравитационное ускорение. Скорость, с которой МКС падает, следуя по изогнутой траектории, равно скорости, с которой изогнутая поверхность Земли опускается под ней. Этот баланс обеспечивается за счёт сочетания высоты МКС и её орбитальной скорости.

В течение месяца высота орбиты станции падает примерно на три километра из-за трения в термосфере (слой атмосферы, на котором находится МКС), поэтому раз в месяц команда запускает двигатели станции, чтобы вернуть её на заданную орбитальную высоту.

Что делают на МКС?

МКС - это космическая лаборатория, где проводят тысячи медицинских, биологических, гравитационных, климатических, физических, химических и других экспериментов, а также тестируют оборудование и технологии, которые потребуются для будущих миссий, в том числе на Луну и на Марс. Астронавты и космонавты, которые находятся на станции, не только проводят эксперименты, но также поддерживают работу космических модулей и время от времени выходят в открытый космос.

Большую часть времени на борту МКС международная команда из семи человек. Американские астронавты добираются на МКС на капсулах Crew Dragon от компании SpaceX, а российские космонавты - на космических кораблях ”Союз”. Обычно одна команда на станции проводит примерно полгода.

Что происходит с МКС?

К сожалению, МКС неизбежно стареет. В эксплуатацию станция была введена в далеком 1998 году, то есть часть модулей МКС в космосе уже почти 30 лет. Изначально запланированный срок эксплуатации станции - 15 лет, однако впоследствии он был продлен до 2030 года. В 2019 году на МКС начались проблемы: трещины на модулях приводят к утечке кислорода. До сих пор Роскосмосу и НАСА удаётся их устранять, однако причину их появления установить не удаётся. Несмотря на трещины, МКС в целом считается безопасной для космонавтов и астронавтов, которые работают на станции.

Когда МКС упадет на Землю?

Дата, на которую запланировано сведение МКС с орбиты Земли - 2032 год, но уже в 2030 году экипаж покинет станцию. В 2031 году к МКС состыкуется корабль-буксир, который пробудет на станции от года до полутора лет. Это время нужно, чтобы станция естественным образом снизилась с высоты в 402 километра до 220 километров. После этого буксир запустит двигатели дважды, опуская станцию еще ниже - на высоту в 150 километров, а затем на высоту в 80 километров. К этому времени станция должна быть над отдалённым участком Тихого океана, который называется Кладбищем космических кораблей. 80 километров над Землей - это уже мезосфера, в которой большая часть станции в результате трения должна сгореть. То, что переживет прохождение через мезосферу, упадет на дно Тихого океана и вряд ли когда-нибудь будет обнаружено.