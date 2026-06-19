Рубль укрепился и стабилизировался - ЦБ

В Центробанке РФ отметили стабильность курса рубля – около 1,5 лет он находится в устоявшемся диапазоне 75-85 рублей за доллар.

Курс российской валюты с 2025 года остается в диапазоне 75-85 рублей за доллар, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ Андрей Ганган, выступая на Финансовом конгрессе.

"С 2025 года курс рубля укрепился и с тех пор, вопреки многим ожиданиям, находится в достаточно широком диапазоне, но в уже устоявшемся. Если говорить про номинальный курс доллара, то это наверно диапазон 75-85 рублей за доллар. Примерно в этом диапазоне мы видим курс в последние 1,5 года"

– Андрей Ганган

С 2022 года на валютном рынке фиксируются периоды значительной турбулентности и повышенной волатильности, отметил глава департамента ДКП. Влияние на ситуацию с курсом оказывают геополитические события.

"Понятно, что такая турбулентность обусловлена множеством факторов, так или иначе связанных с геополитическими событиями, которые привели к структурным изменениям и в российской экономике, и в международной торговле, и в международных потоках капитала"

– Андрей Ганган

Стабильность рубля оказалась выше ожиданий

О причинах такого стабильного курса рубля в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

"Стабильность рубля оказалась выше ожиданий годовой давности, потому что не удалось значительно активизировать инвестиционный импорт. В течение последнего года наблюдается спад в инвестициях, и компании меньше приобретают за рубежом оборудование и другие инвестиционные товары. Поэтому спрос на доллары и на другую валюту, используемую при покупке инвестиционных товаров, оказался низким", – пояснил Александр Абрамов.

Он подчеркнул, что, по его мнению, это фактор – ключевой.

"При этом поступление выручки от продажи продукции экспортерами существенно не снизилось. Поэтому возник дисбаланс спроса и предложения на иностранную валюту, уровень спроса очень низок, поэтому рубль оказался более крепким, чем ожидалось год тому назад", – отметил эксперт.

Что будет с рублем дальше?

Оценивая перспективы курса рубля, Александр Абрамов заявил, что дальнейшее развитие событий будет определяться конкретным сценарием развития экономики.

"Если ключевая ставка будет оставаться высокой и это будет препятствовать инвестициям, в том числе инвестиционному импорту, то курс рубля будет оставаться довольно низким, на текущем уровне, и даже может немножко укрепляться. Иными словами. это сценарий застоя в инвестициях и в экономическом росте", – указал профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.

"Если все-таки нам удастся немножко активизировать инвестиции и немножко повысить экономический рост, до 2%, то спрос на валюту будет повышаться, и, соответственно, мне кажется, это будет вести к ослаблению рубля до уровня, например, 80 рублей за доллар", – предположил он.

Какой рубль нужен российской экономике?

Эксперт также оценил влияние текущего курса национальной валюты на российскую экономику.

"Это зависит от того, выступает ли компания экспортером, импортером или просто работает на внутреннем рынке. В целом, я думаю, что курс рубля все-таки на сегодняшний день является заниженным. Он сильно наказывает экспортеров, вынужденных продавать экспортную выручку, получая низкие суммы возмещения в виде рублей, и это ненормально. При этом переоцененный рубль не стимулирует рост импорта по разным другим причинам", – пояснил профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.

"На сегодняшний день оптимальным для экономики, для экономики, которая растет, собственно говоря, где компании покупают оборудование за рубежом, где экспортеры не теряют объемы валютной выручки для экономики, которая растет, где компании покупают оборудование за рубежом, где экспортеры не теряют объемы валютной выручки, был бы курс 80-85 рублей за доллар. Мне кажется, все-таки курс рубля должен быть менее крепким, но стабильным – стабильность рубля, конечно, важна", – заключил Александр Абрамов.