Чем АСЕАН и Россия интересны друг другу?

В Казани 18 июня состоялся саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии", приуроченный к 35-летию сотрудничества Москвы с АСЕАН.

Встреча "Россия-АСЕАН" в Казани стала одним из ключевых событий года для российско-азиатского диалога: на ней были подведены итоги многолетнего взаимодействия, обозначены приоритеты на ближайшие годы и согласован новый комплекс документов, который определит направление сотрудничества до 2030 года.

Пленарное заседание открыл президент России Владимир Путин. Приветствуя глав делегаций, он напомнил, что формат "Россия-АСЕАН" за три с половиной десятилетия превратился в устойчивую площадку для политического, экономического и гуманитарного диалога. По словам российского президента, отношения с ассоциацией строятся на принципах, которые особенно востребованы в условиях глобальной неопределенности. "Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом, выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что формат сотрудничества носит стратегический характер и играет стабилизирующую роль в Азии. Российский президент также обозначил круг тем, которые обсуждались на саммите: от региональной безопасности до торговли, инвестиций, энергетики, цифровизации и туризма. "Любые вопросы, уважаемые господа, которые вы посчитаете целесообразными поднять для обсуждения", — сказал президент, фактически подтвердив открытый характер повестки саммита.

Со стороны АСЕАН в Казани выступил президент Филиппин Фердинанд Маркос, сопредседательствовавший на саммите. Он напомнил, что нынешняя встреча проходит в год 35-летия партнерства, и связал ее с идеей практического сотрудничества. "Мы отмечаем 35 лет партнерства, основываясь на взаимном уважении, а также убеждении, что сотрудничество, а не конфронтация – это лучший путь к построению мира", — заявил Маркос. Эта формула, по сути, задала общий тон всей встрече: стороны сделали акцент не на декларативных лозунгах, а на прикладной повестке — от экономики до гуманитарных обменов.

Одним из главных итогов саммита стало принятие Казанской декларации. В документе отмечается, что встреча в Казани "знаменует собой важную веху" в партнерстве России и АСЕАН. Подтверждается готовность сторон развивать "дружественные отношения, взаимное доверие и уважение", а также поддерживать "общее видение мирного, стабильного и безопасного будущего более широкого региона, включающего Азиатско-Тихоокеанский регион, Индийский океан и Евразию".

Особое место в декларации занял принцип центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре. Стороны подтвердили намерение укреплять "открытую, инклюзивную и асеаноцентричную региональную архитектуру", чтобы она и дальше способствовала миру, безопасности, стабильности и процветанию. В документе также подчеркивается уважение к многообразию культур, языков и традиций, а сам "путь АСЕАН" назван важным механизмом укрепления единства в многообразии.

Практическую часть договоренностей составляет новый Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026-2030 годы. Он приходит на смену предыдущему плану 2021-2025 годов, который, как отмечено в декларации, был выполнен успешно. Новый документ задает рамки для дальнейшего расширения сотрудничества в самых разных сферах: от торговли и инвестиций до науки, образования, туризма и культуры.

Среди конкретных направлений, обозначенных в документах саммита, — развитие гуманитарных и молодежных контактов. Стороны договорились содействовать обменам между молодыми людьми и рассмотреть создание механизма совещаний старших должностных лиц Россия-АСЕАН по делам молодежи. В декларации подчеркивается, что участие молодежи важно для формирования будущих поколений и долгосрочной устойчивости партнерства.

Отдельным блоком выделено культурное взаимодействие. Россия и АСЕАН намерены укреплять сотрудничество в области культуры с акцентом на изучение традиций и обычаев, развитие экотуризма, сохранение культурного наследия, а также на искусство и спорт. Это направление особенно важно для стран Юго-Восточной Азии, где туризм и культурные обмены являются частью не только гуманитарной, но и экономической повестки. Речь идет, прежде всего, о Таиланде, Филиппинах и Вьетнаме.

На саммите была подтверждена и приверженность сторон международному праву - Уставу ООН, Уставу АСЕАН, Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации Восточноазиатского саммита о принципах взаимовыгодных отношений. Сотрудничество России и АСЕАН закрепляется не только на уровне двусторонних интересов, но и в более широкой системе международных норм.

Для России АСЕАН важна как крупный, быстро развивающийся регион с огромным рынком, растущим спросом на энергоресурсы, продовольствие, технологии и транспортно-логистические решения. Поскольку международная торговая и инвестиционная активность смещается в Азию, Москве нельзя упускать из внимания возможности в этом регионе. На АСЕАН приходится около 7% мирового ВВП, 8-9% от общего объема мировой торговли и 15-17% глобальных инвестиций.

Для стран АСЕАН Россия остается значимым партнером в сфере поставок энергии, удобрений, зерна, промышленной продукции, а также технологий и инженерных компетенций. В условиях усложнения глобальной торговли и ограничений на рынке нефти и газа, усугубляемых политикой санкций Запада и кризисом в регионе Ормузского пролива, страны Азии заинтересованы в диверсификации маршрутов и источников поставок топлива. Филиппины, например, на 100% зависят от импорта нефти из стран Персидского залива. Россия может стать надежной альтернативой. Для самой же Москвы новые партнеры в Азии дают возможность не впадать в чрезмерную зависимость от традиционных рынков сбыта газа/нефти в Китае и Индии.

Не менее важны и технологические перспективы. На саммите, как следует из обсуждавшейся повестки, были обозначены направления сотрудничества в области цифровой экономики, ИИ, кибербезопасности, умных городов, а также в развитии связей между Евразийским экономическим союзом и АСЕАН. Это создает основу для более плотной интеграции рынков и расширения деловых контактов между компаниями, университетами и исследовательскими центрами.

Зачем Россия и АСЕАН нужны друг другу? Ответ на этот вопрос саммит дал достаточно ясно. Россия получает в лице АСЕАН широкий и динамичный рынок, возможность развивать экспорт, укреплять гуманитарное присутствие в Азии и строить долгосрочные экономические связи. АСЕАН, в свою очередь, заинтересована в диверсификации партнеров, доступе к ресурсам, технологиям и новым логистическим возможностям. Обе стороны получают дополнительный канал для выстраивания устойчивого, взаимовыгодного и многоуровневого сотрудничества.

Казанский саммит показал, что формат Россия-АСЕАН остается востребованным и практикоориентированным. Юго-Восточная Азия готова вести с Россией дела во имя общей выгоды, несмотря на позицию США и ЕС в отношении Москвы. На ближайшие пять лет партнерство получило обновленную дорожную карту, в которой сочетаются экономические, гуманитарные и культурные приоритеты. Именно это и делает встречу в Казани важной вехой в истории отношений России и стран Юго-Восточной Азии.