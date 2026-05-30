Правительства Армении и Турции продолжают делать шаги навстречу друг к другу, насколько это возможно до подписания Ереваном мирного договора с Баку.

Чем ближе к парламентским выборам в Армении, тем больше резонанса приобретает вопрос нормализации армяно-турецких отношений. Ранее Турция разрешила импорт/экспорт с Арменией через Грузию по железной дороге Ахалкалаки-Карс. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением по внешней политике республики, сделав особый акцент на нормализации отношений с ключевыми соседями.

"Сегодня мы серьезно работаем с целью налаживания взаимоотношений с Турцией и Азербайджаном. Я уверен, что мы достигнем этой цели. Это означает, что уравновешенная внешняя политика достигнет того, что создание новых возможностей для Армении будет означать создание государства другого уровня", — заявил он в ходе прямого эфира 1 июня.

Символичность заявления подчеркнула и визуальная деталь: перед премьером находились весы с шестью чашами, отражающие концепцию сбалансированной внешней политики. По сути, речь идет о желании Еревана выстроить многовекторную стратегию, снизив зависимость от одного центра силы и расширяя круг партнеров, в число которых должны войти Турция и Азербайджан.

Несмотря на общую границу, Армения и Турция не имеют дипломатических отношений, а сама граница остается закрытой с 1993 года по инициативе Анкары. В числе ключевых разногласий остаются незавершенность армяно-азербайджанского урегулирования - Турция требует от Армении подписать мирный договор с Азербайджаном и не до конца снятые армянские претензии на гору Агрыдаг и восточные турецкие провинции.

Надо сказать, попытки нормализации предпринимались и ранее. В 2009 году в рамках так называемой "футбольной дипломатии" были подписаны Цюрихские протоколы, однако они так и не были ратифицированы. В 2018 году Ереван официально отказался от этих соглашений под предлогом того, что парламент Турции не ратифицировал их. Анкара не стала развивать нормализацию, поставив ее условием деоккупацию Карабаха и семи других районов Азербайджана, которые на тот момент были захвачены армянскими войсками.

Новый этап начался в 2021 году уже после победы Азербайджана в Карабахской войне. Тогда были назначены спецпредставители от Армении и Турции соответственно — Рубен Рубинян и Сердар Кылыч. С тех пор диалог постепенно наполняется практическим содержанием. С 2023 года стали возможны прямые грузовые авиаперевозки, а в 2025 году стороны договорились ускорить реализацию конкретных шагов, включая открытие сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

На текущем этапе стороны демонстрируют намерение развивать процесс. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил Ереван в мае 2026 года, где на полях саммита Европейского политического сообщества обсудил с Николом Пашиняном перспективы двусторонних отношений.

Анкара подчеркивает, что процесс идет постепенно и в постоянной координации с Баку. "Мы шаг за шагом продвигаем процесс нормализации с Арменией, и делаем это в координации с Азербайджаном", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что "наши отношения с соседними государствами должны быть хорошими".

Хотя со времен "футбольной дипломатии" многое изменилось и Азербайджан уже восстановил контроль над своими территориями, азербайджанский фактор все еще остается ключевым ограничителем для темпов сближения. Турция не готова идти на полное восстановление связей, пока Баку и Ереван не подпишут окончательную сделку, а для этого Армении требуется исключить из Конституции претензии на Карабах.

Наиболее ощутимый прогресс наблюдается в экономической сфере. Турция уже сняла ограничения на двустороннюю торговлю, а в Ереване это решение назвали "очередным результатом процесса нормализации".

Особое значение имеет запуск транспортных проектов. Пашинян заявил, что железная дорога Ахалкалаки-Карс уже открыта для экспорта и импорта, а в перспективе произойдет запуск более широкой сети: "в скором будущем ожидается открытие железной дороги Армения–Турция, Армения–Азербайджан, а затем — через Нахчыван — и Армения–Иран".

Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч назвал это "новым шагом к прямой торговле" и выразил надежду, что он "будет способствовать развитию четырехстороннего сотрудничества между Турцией, Арменией, Азербайджаном и Грузией" и "внесет значительный вклад в региональный мир и стабильность".

Пашинян рассматривает нормализацию отношений с соседями как шаг к реализации своей концепции деблокады армянских коммуникаций, что благодаря транзитному потенциалу может принести большую прибыль в экономику Армении.

Политическая риторика Еревана также смещается в сторону регионального сотрудничества. Спикер парламента Ален Симонян предложил Турции стать частью более широкой архитектуры безопасности: "Мы приглашаем Турцию стать партнером и присоединиться к нам в создании полотна мира".

В рамках парламентской дипломатии обсуждается и участие Армении в региональных форматах. В частности, турецкая сторона предложила включить Ереван в формат Турция–Грузия–Азербайджан, что, по словам Симоняна, "должно способствовать миру и стабильности в регионе".

Параллельно формируется и неформальная атмосфера сближения. Например, Сердар Кылыч во время визита в Ереван отметил: "Я бы сказал — как дома. И я это серьезно. Я чувствую себя здесь, как дома".

Сближение Еревана и Анкары привлекает внимание многих мировых аналитических центров. По оценке аналитиков Stratfor, этот процесс способен "усилить роль Турции как регионального "срединного игрока"". Эксперты "тайного ЦРУ" отмечают, что нормализация "может расширить для Армении торговые маршруты и доступ к новым рынкам", а также укрепить связку Европа — Кавказ — Ближний Восток. При этом возможно и "ослабление влияния Ирана". Ключевым ограничителем американские аналитики называют, разумеется, Россию, но также признают, что многое будет зависеть от внутриполитической ситуации в самой Армении.

При правильно выстроенной политике Россия может быть не наблюдателем, а активным участником разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Формат "3+3" с участием Турции, России, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии все еще существует. Будет ли он работать или нет, зависит от многих факторов. США и Запад хотели бы исключить Москву из региональных процессов, но реализация или нереализация их планов в конечном счете будет исходить из двусторонних отношений России с Азербайджаном, Грузией и Арменией. В последнем случае коррективы могут внести предстоящие парламентские выборы 7 июня.