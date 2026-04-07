Россия форсирует работы по строительству АЭС "Эль-Дабаа"

Глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр электроэнергетики Египта Махмуд Эсмат обсудили ход работ по сооружению атомной электростанции "Эль-Дабаа", отметив, что они идут высокими темпами.

Глава российского государственного концерна "Росатом" Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмуд Эсмат встретились в Нижнем Новгороде, где обсудили текущий статус работ по сооружению атомной электростанции (АЭС) "Эль-Дабаа", на которой в июле был установлен в проектное положение реактор второго энергоблока, сообщила пресс-служба "Росатома".

"Руководители обсудили широкий круг вопросов расширения сотрудничества в атомной энергетической и неэнергетической сферах, в частности строительство станции опреснения воды и организацию в Египте центров ядерной медицины и аддитивных технологий"

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В ходе беседы стороны особенно отметили высокий темп работ: они идут даже с опережением графика, ведь станция должна начать выдавать первое электричество уже в 2028 году, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Первая в Египте атомная электростанция "Эль-Дабаа" строится в одноименном городе в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Она будет состоять из четырех энергоблоков с российскими водо-водяными энергетическими реакторами нового поколения ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый.

Также Россия, помимо строительства станции, будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока ее эксплуатации, осуществлять контроль в ее работе и помощь в техническом обслуживании АЭС в течение первых 10 лет ее работы и будет помогать Египту в подготовке специалистов.