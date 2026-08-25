Спрос на газ в мире может снизиться в этом году впервые с 2022 года

Впервые за четыре года в этом году мировой спрос на газ может снизиться. Причина – в конфликте на Ближнем Востоке.

В Международном газовом союзе (IGU) предреки снижение мирового спроса на газ в этом году из-за ближневосточного кризиса.

"Этот сбой также повысил вероятность первого с 2022 года ежегодного снижения мирового спроса на природный газ на 7 млрд кубометров в 2026 году, хотя ожидается, что продолжающийся рост добычи в США и других регионах компенсирует значительную часть потерь на Ближнем Востоке"

– отчет IGU

Сообщается, что сейчас спрос на газ на Ближнем Востоке сократился на 2,7% или 17 млрд куб м, в Европе – на 0,8% или 4 млрд куб м, в Азии – на 0,2% или 2 млрд куб м. При этом в Южной Америке спрос на природный газ увеличился на 4,7% или 8 млрд, в Северной Америке – на 0,9% или 10 млрд куб м.

Отметим, что в первой половине текущего года мировой спрос на газ потерял около 1,3% по сравнению с уровнями прошлого года. Крупнейшим мировым потребителем являются США.