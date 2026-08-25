Вестник Кавказа

В Иране заявили о закупках нового вооружения

В Иране заявили о закупках нового вооружения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мохаммад Акраминия заявил о закупках вооружения Ираном во время режима перемирия с США. Страна также закупила новое военное оборудование.

Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что власти страны импортировали оружие во время режима прекращения огня с США. 

"Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения"

– Мохаммад Акраминия 

Представитель армии ИРИ при этом не назвал, в каких объемах были совершены закупки и кто стал поставщиком оружия. 

По словам Акраминии, Иран воспользовался моментом, чтобы восстановить свой военный потенциал.

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