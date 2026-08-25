В Иране заявили о закупках нового вооружения

Мохаммад Акраминия заявил о закупках вооружения Ираном во время режима перемирия с США. Страна также закупила новое военное оборудование.
Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что власти страны импортировали оружие во время режима прекращения огня с США.
"Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения"
– Мохаммад Акраминия
Представитель армии ИРИ при этом не назвал, в каких объемах были совершены закупки и кто стал поставщиком оружия.
По словам Акраминии, Иран воспользовался моментом, чтобы восстановить свой военный потенциал.