Вестник Кавказа

Путин и аш-Шараа обсудили углубление политического диалога

Московский Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин обсудил с Ахмедом аш-Шараа углубление политических связей России и Сирии. Стороны также обсудили экономические и гуманитарные вопросы.

Лидер России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили развитие политических контактов, а также экономическое и гуманитарное сотрудничество, информирует пресс-служба Кремля. 

"Выражена готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях"

– пресс-служба Кремля 

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии. Владимир Путин заявил, что Москва продолжает поддерживать территориальную целостность и единство Сирии, а также выступает в поддержку нормализации и восстановления. 

Путин и аш-Шараа также затронули вопрос российского присутствия в Сирии, отметив важность совместного Меморандума по реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус. 

Главы государств договорились о продолжении диалога на различных уровнях.

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