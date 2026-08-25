Путин и аш-Шараа обсудили углубление политического диалога

Владимир Путин обсудил с Ахмедом аш-Шараа углубление политических связей России и Сирии. Стороны также обсудили экономические и гуманитарные вопросы.

Лидер России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили развитие политических контактов, а также экономическое и гуманитарное сотрудничество, информирует пресс-служба Кремля.

"Выражена готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях"

– пресс-служба Кремля

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии. Владимир Путин заявил, что Москва продолжает поддерживать территориальную целостность и единство Сирии, а также выступает в поддержку нормализации и восстановления.

Путин и аш-Шараа также затронули вопрос российского присутствия в Сирии, отметив важность совместного Меморандума по реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус.

Главы государств договорились о продолжении диалога на различных уровнях.