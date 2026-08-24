Пожар в заповеднике "Утриш" распространился на 70 га

В Анапе продолжается пожар в заповеднике "Утриш", его площадь достигла 70 га. В борьбе с огнем участвуют почти 120 человек.
Огнеборцы продолжают тушить пожар в заповеднике "Утриш" в Анапе, рассказала глава города Светлана Маслова.
Пожар начался накануне и к утру среды достиг площади 70 га.
"Тушение пожара на Утрише продолжается. Его площадь уже достигла 70 гектаров... Также работы осложняют горный ландшафт и труднодоступная местность. Тем не менее принимаются все необходимые меры для спасения заповедника"
– Светлана Маслова
В тушении ландшафтного пожара принимают участие 119 человек и 30 единиц техники. Создан оперативный штаб.
Ожидается, что к борьбе с огнем присоединится, запланирован его вылет из Геленджика, но из-за сильного ветра планы могут быть скорректированы.