Третьяк рассказал о перспективах хоккея на Северном Кавказе

Владислав Третьяк выступил на открытии арены "Ахмат" в Грозном. По словам спортивного функционера, у хоккея на Северном Кавказе хорошие перспективы.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о хороших перспективах развития хоккея на Северном Кавказе. При этом, по словам спортивного функционера, необходимо развивать инфраструктуру и готовить тренеров.

"Хоккей не очень популярен на Северном Кавказе, но для меня это странно. Вы знаете, есть песня: "В хоккей играют настоящие мужчины", а здесь настоящие мужчины. При тех условиях, которые сейчас создаются здесь, при наличии хороших тренеров и школ мы можем получить хорошие перспективы развития хоккея. Ребята целеустремленные, дисциплинированные, мужественные, а это то, что нужно для хоккея"

– Владислав Третьяк

Третьяк сделал заявление в рамках открытия ледовой арены "Ахмат" в Грозном. По словам прославленного хоккеиста, открытие спортивного объекта создаст базу для подготовки спортсменов и создания команды, которая сможет представлять регион на всероссийском уровне.

Третьяк также отметил важность популяризации хоккея и подготовки профессиональных тренеров для развития этого вида спорта в регионе, передает ТАСС.