Вестник Кавказа

Роснедра назвали прирост нефти и газа в этом году

Роснедра назвали прирост нефти и газа в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прирост запасов нефти и газа подсчитали в Роснедрах. По данным ведомства, в этом году выявлено 45 млн т новых запасов нефти и 156 млрд куб м газа.

Специалисты Роснедр подсчитали прирост запасов нефти и газа в этом году. По данным организации, прирост запасов нефти составил 45 млн т, газа обнаружено на 156 млрд куб м. 

По словам главы Роснедр Олега Казанова, наиболее существенный прирост ожидается до конца года. 

"По итогам первого полугодия 2026 года прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефть + конденсат) 45 млн т, по газу - 156 млрд кубометров. Основной прирост запасов ожидается к концу года. Мы это наблюдаем год от года"

– Олег Казанов 

Отметим, что совокупные запасы нефти в РФ оцениваются в 31-32 млрд т. При этом для рентабельной добычи из них доступно до 15 млрд т. Запасы газа в стране составляют от 33 до 47 трлн куб м.

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