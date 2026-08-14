Названы самые популярные среди россиян курорты для отдыха

Эксперты российского сервиса бронирования выяснили цены самых дешевых и дорогих путевок за 15 лет, отметив бюджетный отдых в Сочи и рекордный спрос на курорты Турции.

Туроператоры назвали самые дешевые направления и минимальную стоимость путевок, купленных туристами в России за прошедшие 15 лет. Об этом говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru.

​Рекордно дешевой оказалась поездка на сочинский курорт Имеретинский в середине декабря 2022 года. Купленная незадолго до вылета путевка за 3 779 рублей включала проживание одного туриста в течение двух ночей в трехзвездочном отеле "Сочи парк".

​Среди курортов наибольшей популярностью за последние 15 лет пользовалась турецкая Аланья, куда путешественники оформили более 100 тыс бронирований.

​В течение полутора десятилетий стабильный спрос сохранялся на поездки в Турцию, Россию, Египет, ОАЭ и Таиланд. Средний чек за это время вырос в четыре раза — с 51 тыс рублей в 2011 году до 202 тыс рублей в 2026 году.

​Самой дорогой за весь период работы сервиса стала поездка на Мальдивы стоимостью 4,4 млн рублей. В 2026 году пара с двумя детьми провела 12 ночей в пятизвездочном отеле во время празднования Нового года. При этом самым необычным направлением специалисты компании назвали Коста-Рику.