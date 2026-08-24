США усилят экономическое давление на Иран

Власти США собираются усилить экономическое давление в отношении Ирана и принять конкретные меры против любых сторон, сотрудничающих с Тегераном, сообщили в американском Госдепартаменте.

Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что власти в скором времени начнут принимать конкретные меры по усилению давления на экономику Ирана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

​"Мы не допустим, чтобы какие-то структуры продолжали действовать в образовавшейся в ходе этого конфликта серой зоне. Мы очень скоро примем конкретные меры. Они последуют после предупреждения, которое вчера очень убедительно сформулировал глава Минфина США" - Томми Пиготт

Он также подчеркнул, что министерство финансов США уже выявило все организации, помогающие властям Ирана решать финансовые проблемы, и примет меры для полного лишения режима источников финансирования.

​Отметим, ранее глава Минфина США Скотт Бессент предупредил о готовности вводить вторичные санкции за торговлю с Ираном, пообещав заранее установить для других стран сроки на полное сворачивание такого сотрудничества.