Иран и Оман утвердили новый временный маршрут в Ормузе

Тегеран и Маскат согласовали временный маршрут движения коммерческих судов через Ормузский пролив, который теперь будет полностью проходить через иранские воды.

Иран и Оман утвердили временный маршрут следования судов через Ормузский пролив взамен прежнего пути через его южную часть. Об этом заявил заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Мы согласовали с Оманом, что суда будут входить в пролив через иранские территориальные воды. Часть маршрута в сторону выхода из пролива тоже будет пролегать через иранские территориальные воды"

- Казем Гарибабади

Инициативу иранских военных о запуске этого временного маршрута страны обсуждали около сорока дней, оставив разработку постоянного пути для будущих переговоров.

Гарибабади предупредил, что согласование временного транзита не делает Ормузский пролив полностью открытым на данный момент.

"Это не означает открытие пролива"

- Казем Гарибабади

Представитель иранского МИД также отметил, что полноценное движение судов можно будет восстановить только после окончательного завершения конфликта с США.