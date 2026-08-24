Белый дом передал Конгрессу соглашение с Саудовской Аравией по атомной энергетике

Администрация президента Дональда Трампа направила в Конгресс США соглашение с Саудовской Аравией по мирной ядерной программе. Информацию об этом сообщает агентство Reuters.
Американское министерство энергетики 22 июля распространило заявление о заключении многолетнего документа для поддержки ядерной программы королевства, который рассчитан на несколько десятилетий и открывает компаниям из США возможности для участия в саудовских проектах развития атомной энергетики.
Главным условием реализации договоренностей Дональд Трамп назвал присоединение Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям для нормализации отношений с Израилем. При этом президент подчеркнул, что условия сделки не дают Саудовской Аравии права обогащать ядерный материал.
Отметим, что, согласно данным телеканала CNN, эти заявления Трампа стали неожиданностью как для американских переговорщиков, так и для представителей Саудовской Аравии.