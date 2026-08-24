Белый дом передал Конгрессу соглашение с Саудовской Аравией по атомной энергетике

По сообщениям СМИ, американская администрация передала на рассмотрение Конгресса договор о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирной атомной энергетики с определенными условиями.

​Администрация президента Дональда Трампа направила в Конгресс США соглашение с Саудовской Аравией по мирной ядерной программе. Информацию об этом сообщает агентство Reuters.

​Американское министерство энергетики 22 июля распространило заявление о заключении многолетнего документа для поддержки ядерной программы королевства, который рассчитан на несколько десятилетий и открывает компаниям из США возможности для участия в саудовских проектах развития атомной энергетики.

​Главным условием реализации договоренностей Дональд Трамп назвал присоединение Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям для нормализации отношений с Израилем. При этом президент подчеркнул, что условия сделки не дают Саудовской Аравии права обогащать ядерный материал.

​Отметим, что, согласно данным телеканала CNN, эти заявления Трампа стали неожиданностью как для американских переговорщиков, так и для представителей Саудовской Аравии.