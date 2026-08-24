Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии отремонтируют более 100 км дорог в 2027 году

В Кабардино-Балкарии отремонтируют более 100 км дорог в 2027 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кабардино-Балкарии планируют в 2027 году провести масштабное обновление дорожной инфраструктуры региона и отремонтировать свыше 100 км дорог

​В Кабардино-Балкарии в 2027 году обновят дорожную инфраструктуру и отремонтируют более 100 км автомобильных дорог. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своей социальной сети.

​"Планируем привести в нормативное состояние 113 объектов - более 100 км автомобильных дорог и больше 280 погонных м искусственных сооружений"

- Казбек Коков

Среди главных проектов в Нальчике заявлена реконструкция улицы Кешокова вместе с мостом через реку на участке протяженностью около 600 м. При этом всего на следующий год в столице республики намечены работы на 10 дорожных объектах суммарной длиной свыше 38 км.

Отметим, что на этапе проектирования в КБР впервые применяется транспортное моделирование. Такая технология дает возможность предварительно рассчитать конфликтные участки, оценить изменение потоков машин после ремонта и разработать меры для предотвращения автомобильных заторов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
420 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.