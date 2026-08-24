Токаев назначил первую сессию нового Курултая

В Казахстане по итогам прошедших выборов официально назначена дата первого заседания нового Курултая, которое состоится 28 августа.

​Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Курултая первого созыва на 28 августа. Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики.

​"В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Конституции Республики Казахстан постановляю: созвать первую сессию Курултая Республики Казахстан первого созыва 28 августа 2026 года в 11 часов в городе Астане"

- Касым-Жомарт Токаев

​Нормативный акт вступает в силу непосредственно со дня его официального подписания. Напомним, процедура голосования по выборам депутатов завершилась 23 августа, и по итогам кампании правящая партия "Адилет" получила 110 из 145 возможных мандатов в законодательном органе.

​Установленный пятипроцентный барьер также успешно преодолели партии "Ауыл", "Республика", "Ак жол" и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

​Отметим, прошедшие выборы стали первыми в истории Казахстана по формированию однопалатного парламента. Курултай пришел на смену прежнему законодательному органу страны, состоявшему из двух палат — Мажилиса и Сената. Итоговая явка составила 74,08% от общего числа избирателей, включенных в списки.