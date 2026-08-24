Трафик через Ормузский пролив остается ниже средних показателей

Движение судов через Ормузский пролив все еще остается ниже среднего показателя за последние 10 дней, составив за минувшие сутки 5 грузовых судов вместо 15.

В Ормузском проливе за последние дни зафиксировано снижение трафика относительно среднего показателя в 15 судов за 10 дней, а за прошедшие сутки маршрут пересекли 5 грузовых судов. Об этом сообщает система отслеживания Kpler.

​Из Персидского залива по водному пути вышли 2 танкера со сжиженным нефтяным газом и 1 с битумом, а навстречу им из Оманского залива проследовали 2 пустых танкера-продуктовоза.

​Судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив при этом сохраняется на стабильном уровне. За сутки там зафиксировано прохождение 31 судна против 29 днем ранее, что полностью соответствует средним 10-дневным значениям.

Напомним, ранее Иран и Оман согласовали новый маршрут через Ормузский пролив, который будет полностью проходить через иранские воды. Это решение было принято на фоне усиления экономического давления со стороны президента США Дональда Трампа. Также стороны договорились о разминировании водного пути.