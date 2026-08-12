МИД РФ: Армения не консультируется с ЕАЭС по теме вступления в ЕС

Армения не консультируется с ЕАЭС по своему вступлению в ЕС, отметили в МИД РФ. В ведомстве указали на наличие рисков, связанных с тем, что подготовка Армении к вступлению в Евросоюз закреплена законодательно.

Руководство Армении не проводит консультаций с союзниками в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по подготовке вступления в Европейский союз (ЕС), поделился директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

"Существенные риски усматриваем в связи с законодательно закрепленной подготовкой Армении к вступлению в Европейский союз, которая, к слову, ведется армянскими властями без каких-либо консультаций с союзниками по ЕАЭС"

– Микаэл Агасандян

Закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз был принят и утвержден армянским руководством весной 2025 года, пишет РИА Новости.

Напомним, лидеры ЕАЭС призывают Ереван как можно скорее провести в республике референдум, чтобы определить, с каким союзом Армения будет строить сотрудничество в будущем – ЕС или ЕАЭС.