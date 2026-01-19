В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше всего делать прививку от гриппа. Вакцинироваться оптимально в начале осени.

Оптимальное время для вакцинации от гриппа – начало осеннего сезона, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости человек был защищен, оптимальным временем для вакцинации является начало осени (сентябрь-октябрь). Это связано с тем, что полноценная и надежная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу – для выработки защитных антител после прививки требуется две-четыре недели"

– Роспотребнадзор

В этом году вакцина была обновлена в соответствии с прогнозом ВОЗ о том, какие штаммы вируса гриппа могут вызвать эпидемию в сезоне 2026-2027.

"В состав вакцины включены следующие штаммы вирусов гриппа: вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2); вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria)"

– Роспотребнадзор

В ведомстве напомнили, что особенно важно сделать вовремя прививку лицам из групп риска из-за возможного развития осложнений.

"В эту категорию входят: дети; пожилые люди; лица с хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания)"

– Роспотребнадзор

Также прививка нужна тем, кто имеет высокие риски инфицирования в Сиду профессиональной деятельности – медикам, педагогам и другим.