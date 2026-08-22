Вестник Кавказа

Россиянин умер на борту самолета по пути из Антальи

Россиянин умер на борту самолета по пути из Антальи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский турист скончался на борту самолета на пути из Антальи в Екатеринбург. Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Атырау.

На борту самолета компании "Аэрофлот", который следовал из курортной Антальи в Екатеринбург, скончался пассажир, в связи с чем воздушное судно выполнило экстренную посадку в аэропорту Атырау.

По данным департамента полиции на транспорте Казахстана, этот факт был зарегистрирован 25 августа, пишет ТАСС.

"В настоящее время проводятся комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность"

– пресс-служба департамента

Как сообщает региональное издание Ак Жайык, на борту самолета скончался гражданин России в возрасте 41 года. Мужчина возвращался домой с отдыха на турецком курорте.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
625 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.