Россиянин умер на борту самолета по пути из Антальи

Российский турист скончался на борту самолета на пути из Антальи в Екатеринбург. Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Атырау.

На борту самолета компании "Аэрофлот", который следовал из курортной Антальи в Екатеринбург, скончался пассажир, в связи с чем воздушное судно выполнило экстренную посадку в аэропорту Атырау.

По данным департамента полиции на транспорте Казахстана, этот факт был зарегистрирован 25 августа, пишет ТАСС.

"В настоящее время проводятся комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность"

– пресс-служба департамента

Как сообщает региональное издание Ак Жайык, на борту самолета скончался гражданин России в возрасте 41 года. Мужчина возвращался домой с отдыха на турецком курорте.