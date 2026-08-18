Погранпункты Азербайджана и Грузии модернизируют при поддержке АБР

АБР одобрил проект "Модернизация границ для интеграции, логистики и развития" (BUILD). Его цель – повысить эффективность трансграничных перевозок и уменьшить временя и стоимость торговли в странах региона CAREC.

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил региональную программу модернизации пограничных пунктов пропуска (BUILD), направленную на повышение эффективности трансграничных перевозок и сокращение времени и стоимости торговли в странах региона CAREC.

Проект охватывает 11 стран – Азербайджан, Грузию, Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Общий объем финансирования проекта со стороны АБР составит $385 млн, а грантовых средств – $15 млн. Предельный объем финансирования отдельного проекта будет достигать $50 млн.

"Основной целью проекта является сокращение времени и стоимости торговли вдоль транспортной сети CAREC. В рамках инициативы планируется улучшить инфраструктуру и процедуры на пунктах пропуска, а также повысить эффективность трансграничных перевозок и транспортных коридоров"

– АБР

В банке отметили, что модернизация пунктов пропуска соответствует стратегии регионального сотрудничества и интеграции банка.

Уточняется, что необходимость реализации проекта обусловлена увеличением времени прохождения границ. Так, среднее время прохождения железнодорожных пограничных переходов в сети CAREC выросло с 22,1 часа в 2010 году до 25,5 часа в 2024 году. При этом средние затраты выросли со $160 до $223, а среднее время оформления на автомобильных пунктах пропуска увеличилось с 6,3 часа до 14,1 часа.