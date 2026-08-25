В Грозном заработала уникальная ледовая арена

Первую на Сверенном Кавказе ледовую арену с двумя хоккейными катками открыли в столице Чечни городе Грозном – она оснащена по последнему слову техники и готова принимать соревнования любого уровня.

В столице Чечни городе Грозном накануне торжественно открыли ледовую арену "Ахмат" с двумя хоккейными катками и зрительным залом почти на 500 мест. Новый спортивный комплекс стал первым подобным объектом на Северном Кавказе, отметил заместитель председателя правительства региона, министр по физической культуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров.

"Арена оснащена по последнему слову техники и станет базой для занятий хоккеем, массового катания, подготовки детско-юношеских и сборных команд, а также проведения региональных и всероссийских турниров. Она готова принимать соревнования любого уровня, обеспечивая комфорт как для участников, так и для зрителей"

- Ахмат Кадыров

Первыми лед опробовали первая в истории Чечни профессиональная молодежная хоккейная команда "Ахмат-Гранит" и сборная Студенческой хоккейной лиги России, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Площадь новой ледовой арены составляет около 15 тыс кв м. В ее составе не только две ледовые площадки для тренировок и соревнований, но и раздевалки, сушильные комнаты, игровые помещения, залы физической подготовки и зрительный зал с VIP-ложей.