Вестник Кавказа

США и Бахрейн обсудили меры против Ирана

США и Бахрейн обсудили меры против Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Скотт Бессент обсудил с главой Минфина Бахрейна экономические меры против Ирана. Стороны будут координировать усилия в этом направлении.

Глава Минфина США Скотт Бессент провел переговоры с коллегой из Бахрейна  Салманом бен Халифой Аль Халифой. Стороны обсудили меры экономического воздействия на Иран, информирует пресс-служба Минэкономики США. 

Глава экономического ведомства США отметил, что Тегеран не должен обладать возможностями угрожать мировой экономике, используя с этой целью Ормузский пролив. Бессент подчеркнул важность сохранения финансового давления на основные сектора экономики ИРИ, а также санкций в отношении тех, кто поддерживает экономические связи с Тегераном. 

Вашингтон и Манама договорились продолжать работу совместно с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива в целях противодействия незаконным финансовым потокам.

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