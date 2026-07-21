США и Бахрейн обсудили меры против Ирана

Скотт Бессент обсудил с главой Минфина Бахрейна экономические меры против Ирана. Стороны будут координировать усилия в этом направлении.

Глава Минфина США Скотт Бессент провел переговоры с коллегой из Бахрейна Салманом бен Халифой Аль Халифой. Стороны обсудили меры экономического воздействия на Иран, информирует пресс-служба Минэкономики США.

Глава экономического ведомства США отметил, что Тегеран не должен обладать возможностями угрожать мировой экономике, используя с этой целью Ормузский пролив. Бессент подчеркнул важность сохранения финансового давления на основные сектора экономики ИРИ, а также санкций в отношении тех, кто поддерживает экономические связи с Тегераном.

Вашингтон и Манама договорились продолжать работу совместно с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива в целях противодействия незаконным финансовым потокам.